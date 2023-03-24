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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

В Екатеринбурге мать погибшего в зоне СВО отсудила у экс-супруга 1,8 млн рублей

24 марта 2023, 10:59
Фото: 1MI
Почти два миллиона рублей отсудила мать погибшего на спецоперации мужчины из Екатеринбурга у своего бывшего мужа. Деньги мужчине присвоили после гибели сына.

Сын Гульнары Габдулхаковой - Эльдар Адыев из Свердловской области скончался в октябре 2022 на СВО. После этого его мама и папа на двоих получили 12,4 миллиона рублей – по 6,2 миллиона рублей на каждого, пишет «КП-Екатеринбург».

После этого женщина стала судиться с бывшим мужем, утверждая, что никакого участия в воспитании сына он не принимал. Сначала мужчина отдал Гульнаре свою банковскую карту с этими средствами, чтобы она распоряжалась им на свое усмотрение, а потом сменил реквизиты.

Судебное заседание по этой ситуации прошло 14 марта в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. В общей сложности отсудить Гульнара планирует 8 миллионов рублей.

Один иск ранее был выигран - 1,8 миллиона рублей Гульнара уже получила. В дальнейшем будет решаться вопрос еще и о том, чтобы лишить бывшего супруга отцовства на двух несовершеннолетних детей.

После потери сына Гульнара оставила работу и из-за пережитого стресса занялась здоровьем. Деньги она планирует потратить на строительство дома и образование троих своих детей.

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