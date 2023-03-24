В Екатеринбурге мать погибшего в зоне СВО отсудила у экс-супруга 1,8 млн рублей

После этого женщина стала судиться с бывшим мужем, утверждая, что никакого участия в воспитании сына он не принимал. Сначала мужчина отдал Гульнаре свою банковскую карту с этими средствами, чтобы она распоряжалась им на свое усмотрение, а потом сменил реквизиты.