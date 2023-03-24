В Ирбите 14-летний школьник свел счеты с жизнью в день рождения матери

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Известно, что, проснувшись утром, подросток поздравил маму с днем рождения, а потом пошел в школу. На уроке ему поставили две двойки, однако он находится в хорошем настроении и планировал пересдать одну из контрольных, пишет Baza.
После третьего урока подросток ушел домой. Однако в квартиру он не стал подниматься. Тело мальчика увидели соседи, которые вызвали скорую. Мальчик был в коме. Его довезли до медучреждения, но спасти не смогли, пишет Е1.
Родители мальчика сказали, что не знают, почему мальчик пошел на такой шаг. Семья восьмиклассника считается благополучной.