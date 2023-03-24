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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Ирбите 14-летний школьник свел счеты с жизнью в день рождения матери

24 марта 2023, 13:03
Фото: 1MI
Восьмиклассник покончил с собой в день рождения своей мамы. Трагедия произошла в Ирбите 24 марта.

Известно, что, проснувшись утром, подросток поздравил маму с днем рождения, а потом пошел в школу. На уроке ему поставили две двойки, однако он находится в хорошем настроении и планировал пересдать одну из контрольных, пишет Baza.

После третьего урока подросток ушел домой. Однако в квартиру он не стал подниматься. Тело мальчика увидели соседи, которые вызвали скорую. Мальчик был в коме. Его довезли до медучреждения, но спасти не смогли, пишет Е1.

Родители мальчика сказали, что не знают, почему мальчик пошел на такой шаг. Семья восьмиклассника считается благополучной.

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#Елена Озерова#Дети#Суицид#Школьник#Подросток#Родители#Происшествия#Новости УрФО
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