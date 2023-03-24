В Ирбите родных покончившего с собой подростка опрашивают следователи

Напомним, что 14-летний мальчик покончил с собой в подъезде прямо в день рождения матери. Утром он поздравил маму с праздником, а потом пошел в школу. Там он получил две двойки, но это его не расстроило, и он даже планировал переписать контрольную работы. Однако после третьего урока он ушел из школы.