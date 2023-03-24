В Ирбите родных покончившего с собой подростка опрашивают следователи

Posted Сегодня, 15:00
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Updated Сегодня, 15:02
Все обстоятельства трагедии выясняются, сказал TagilCity.ru старший помощник главы регионального СУ СК Александр Шульга. В настоящий момент следователи опрашивают близкий круг восьмиклассника, добавил начальник пресс-службы МУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Подразделением полиции по делам несовершеннолетних территориального ОВД опрашиваются родные подростка, его ровесники и педагоги, - сказал Горелых.
Напомним, что 14-летний мальчик покончил с собой в подъезде прямо в день рождения матери. Утром он поздравил маму с праздником, а потом пошел в школу. Там он получил две двойки, но это его не расстроило, и он даже планировал переписать контрольную работы. Однако после третьего урока он ушел из школы.
В подъезде мальчика обнаружили соседи, которые вызвали скорую. Ребенка в состоянии комы довезли до больницы, но спасти не смогли.