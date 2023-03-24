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В Ирбите родных покончившего с собой подростка опрашивают следователи

24 марта 2023, 15:00
Фото: 1MI
Родственников и педагогов 14-летнего подростка из Ирбита, который совершил суицид, опрашивают следователи.

Все обстоятельства трагедии выясняются, сказал TagilCity.ru старший помощник главы регионального СУ СК Александр Шульга. В настоящий момент следователи опрашивают близкий круг восьмиклассника, добавил начальник пресс-службы МУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Подразделением полиции по делам несовершеннолетних территориального ОВД опрашиваются родные подростка, его ровесники и педагоги, - сказал Горелых.

Напомним, что 14-летний мальчик покончил с собой в подъезде прямо в день рождения матери. Утром он поздравил маму с праздником, а потом пошел в школу. Там он получил две двойки, но это его не расстроило, и он даже планировал переписать контрольную работы. Однако после третьего урока он ушел из школы.

В подъезде мальчика обнаружили соседи, которые вызвали скорую. Ребенка в состоянии комы довезли до больницы, но спасти не смогли.

В Ирбите 14-летний школьник свел счеты с жизнью в день рождения матери
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#Елена Озерова#Подросток#Больница#Ирбит#Родители#Происшествия#Новости УрФО#Эксклюзив
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