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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В Нижнем Тагиле будут судить водителя BMW, устроившего смертельное ДТП на Челюскинцев

24 марта 2023, 10:11
Фото: Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле назначено заседание по делу о смертельном ДТП на Челюскинцев

Первое рассмотрение уголовного дела в отношении водителя за смертельное ДТП на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле назначено на 5 апреля.

Дело по части 3 статьи 264 УК РФ будет рассматриваться в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

После тщательного расследования, проведенного сотрудниками МУ МВД «Нижнетагильское», виновником аварии, которая произошла 29 ноября 2022 года на улице Челюскинцев, признан водитель BMW X5. Именно он ехал с превышением скорости и не справился с управлением.

В результате иномарка вылетела на полосу встречного движения и врезалась с Chevrolet Niva и другие транспортные средства. Всего в этой аварии столкнулись четыре машины и пассажирский автобус. 45-летний водитель Chevrolet скончался на месте ДТП.

До 5 лет тюрьмы грозит виновнику смертельной аварии на Челюскинцев в Нижнем Тагиле
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