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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Нижнем Тагиле началось строительство культурно-образовательного центра на Гальянке

24 марта 2023, 12:26
Фото: 1MI
Рабочие приступили к строительству культурно-образовательного центра на Гальянке в Нижнем Тагиле. До зимы планируется возвести коробки обоих зданий и провести туда отопление.

Сейчас сотрудники подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» обустраивают временную дорогу, ограждают территорию стройплощадки и занимаются планировкой корпусов. Центр должен быть сдан к ноябрю 2024 года.

Это совершенно новый для города объект. Подобного нет, и вы вряд ли вспомните, когда в Нижнем Тагиле в последний раз строились центры детского творчества, — написал глава города Владислав Пинаев.

Он отметил, что в одном из зданий откроется «IT-куб» для юных программистов. Это федеральная сеть центров цифрового образования детей. Во втором корпусе будет школа искусств.

По информации Управления культуры Нижнего Тагила, в центре будет организована новая школа искусств. Там будут располагаться классы хореографии ДШИ №3 и ДХШ №1. Сейчас учащиеся занимаются в школе № 80.

Детский центр будет построен на улице Тагилстроевская, 2А. На работы выделено 532,4 миллиона рублей.

Культурно-образовательный центр для детей построят на ГГМ в Нижнем Тагиле к 2024 году
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Гальянка#Центр#Строительство#Общество#Эксклюзив#Владислав Пинаев
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