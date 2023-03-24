В Нижнем Тагиле началось строительство культурно-образовательного центра на Гальянке

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Сейчас сотрудники подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» обустраивают временную дорогу, ограждают территорию стройплощадки и занимаются планировкой корпусов. Центр должен быть сдан к ноябрю 2024 года.
Это совершенно новый для города объект. Подобного нет, и вы вряд ли вспомните, когда в Нижнем Тагиле в последний раз строились центры детского творчества, — написал глава города Владислав Пинаев.
Он отметил, что в одном из зданий откроется «IT-куб» для юных программистов. Это федеральная сеть центров цифрового образования детей. Во втором корпусе будет школа искусств.
По информации Управления культуры Нижнего Тагила, в центре будет организована новая школа искусств. Там будут располагаться классы хореографии ДШИ №3 и ДХШ №1. Сейчас учащиеся занимаются в школе № 80.
Детский центр будет построен на улице Тагилстроевская, 2А. На работы выделено 532,4 миллиона рублей.