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В Нижнем Тагиле умер свидетель по делу скончавшегося в полицейском УАЗе мужчины

24 марта 2023, 08:26
Фото: 1MI
Свидетель по делу погибшего в полицейском УАЗе Сергея Шамрина Максим Соловов найден мертвым в подъезде своего дома в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел 18 марта 2023 года, сообщил TagilCity.ru источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчину до кончины успели допросить по факту смерти Сергея Шамрина.

В пресс-службе СК по Свердловской области TagilCity.ru подтвердили произошедшее.

По данному факту проводится проверка. Предварительно, смерть не носит криминального характера — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе СК по Свердловской области.

Сам Соловов был задержан 19 января 2023 года по уголовному делу, фигурантом которого он является. На УАЗе его из ОП №17 доставляли на медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотических веществ, уточнил собеседник редакции. Тогда же был задержан и погибший Сергей Шамрин. Его полицейские посадили в УАЗ в районе 25 квартала и повезли в отделение.

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Напомним, Сергей Шамрин был задержан 19 января 2023 года и доставлен в ОП №17. При выгрузке из полицейского автомобиля оказалось, что мужчина скончался. У него был сломан шейный позвонок. После этого полицейских, при которых случилось происшествие, задержали. Они на данный момент находятся в СИЗО.

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#Наталья Лушина#Нижний Тагил#Свердловская область#Смерть#Уголовное дело#Скорая помощь#Свидетель#Происшествия
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