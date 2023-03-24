В Нижнем Тагиле умер свидетель по делу скончавшегося в полицейском УАЗе мужчины

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По его словам, мужчину до кончины успели допросить по факту смерти Сергея Шамрина.
В пресс-службе СК по Свердловской области TagilCity.ru подтвердили произошедшее.
По данному факту проводится проверка. Предварительно, смерть не носит криминального характера — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе СК по Свердловской области.
Сам Соловов был задержан 19 января 2023 года по уголовному делу, фигурантом которого он является. На УАЗе его из ОП №17 доставляли на медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотических веществ, уточнил собеседник редакции. Тогда же был задержан и погибший Сергей Шамрин. Его полицейские посадили в УАЗ в районе 25 квартала и повезли в отделение.
Напомним, Сергей Шамрин был задержан 19 января 2023 года и доставлен в ОП №17. При выгрузке из полицейского автомобиля оказалось, что мужчина скончался. У него был сломан шейный позвонок. После этого полицейских, при которых случилось происшествие, задержали. Они на данный момент находятся в СИЗО.