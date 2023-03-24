В Нижнем Тагиле умер свидетель по делу скончавшегося в полицейском УАЗе мужчины

Сам Соловов был задержан 19 января 2023 года по уголовному делу, фигурантом которого он является. На УАЗе его из ОП №17 доставляли на медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотических веществ, уточнил собеседник редакции. Тогда же был задержан и погибший Сергей Шамрин. Его полицейские посадили в УАЗ в районе 25 квартала и повезли в отделение.