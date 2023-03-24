В отставку ушел глава Среднеуральска Александр Ковальчик

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Теперь исполняющим обязанности главы города будет его заместитель Алексей Стасенок. Известно, что мэр покинул свой пост по собственному желанию, пишет 66.ru. Последний рабочий день главы – 30 марта.
По данным источника издания, Ковальчик, вероятно, перейдет на работу в правительство региона, где ему сделали некое предложение. В целом, источник убежден, что без заманчивых предложений о новой должности Ковальчик точно не останется.
Напомним, что впервые информация о том, что Ковальчик планирует оставить свою должность, появилась в начале осени прошлого года. Сам же мэр назвал ее слухами.
По данным источника издания, он решил уволиться из-за конфликта с гордумой и проблемы с реконструкцией очистных сооружений.