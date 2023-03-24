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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В отставку ушел глава Среднеуральска Александр Ковальчик

24 марта 2023, 12:54
Фото: 1MI
В Среднеуральске мэр Александр Ковальчик ушел в отставку. На этой должности он отрабатывает последнюю неделю.

Теперь исполняющим обязанности главы города будет его заместитель Алексей Стасенок. Известно, что мэр покинул свой пост по собственному желанию, пишет 66.ru. Последний рабочий день главы – 30 марта.

По данным источника издания, Ковальчик, вероятно, перейдет на работу в правительство региона, где ему сделали некое предложение. В целом, источник убежден, что без заманчивых предложений о новой должности Ковальчик точно не останется.

Напомним, что впервые информация о том, что Ковальчик планирует оставить свою должность, появилась в начале осени прошлого года. Сам же мэр назвал ее слухами.

По данным источника издания, он решил уволиться из-за конфликта с гордумой и проблемы с реконструкцией очистных сооружений.

В отставку ушел глава СУ СК РФ по Свердловской области
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