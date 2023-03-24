В Полевском возбуждено уголовное дело после укуса собакой ребенка

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
По словам старшего помощника главы регионального СУ СК Александра Шульги, дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие полагает, что 19 февраля в питомнике в городе Полевском во время экскурсии собака покусала 6-летнюю девочку. В настоящий момент следователи опрашивают очевидцев ЧП и выясняют степень нанесенного ребенку вреда.
Напомним, что ЧП произошло в питомнике «Эльбрус». Собака покусала девочку в районе лба и шеи. В этих местах девочке наложили несколько швов.