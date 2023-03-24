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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

В Полевском возбуждено уголовное дело после укуса собакой ребенка

24 марта 2023, 14:42
Фото: 1MI
В Полевском возбуждено уголовное дело. Причиной послужил укус собакой из питомника ребенка.

По словам старшего помощника главы регионального СУ СК Александра Шульги, дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие полагает, что 19 февраля в питомнике в городе Полевском во время экскурсии собака покусала 6-летнюю девочку. В настоящий момент следователи опрашивают очевидцев ЧП и выясняют степень нанесенного ребенку вреда.

Напомним, что ЧП произошло в питомнике «Эльбрус». Собака покусала девочку в районе лба и шеи. В этих местах девочке наложили несколько швов.

Собака покусала девочку в питомнике в Полевском
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