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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Водитель и бизнесмен из Каменска-Уральского скончались на СВО

24 марта 2023, 08:27
Фото: 1MI
На спецоперации погибли два жителя Каменска-Уральского. Их похоронят 25 марта.

Оба получили ранения в боях за освобождение Артемовска. Ранения оказались несовместимыми с жизнью, сообщили в местной администрации.

Сергей Вислоцкий и Сергей Кырчиков родились и выросли в Каменске-Уральском. Сергей Вислоцкий окончил школу № 19, Сергей Кырчиков – школу № 31.

Сергей Вислоцкий занимался строительным бизнесом, Сергей Кырчиков работал водителем большегрузных машин. Оба посмертно награждены медалью «За отвагу» и «Черным крестом» ЧВК «Вагнер».

Попрощаются местные жители с погибшими солдатами на Аллее славы, 25 марта в 12.30. Похоронят бойцов на аллее героев Волковского кладбища.

Свердловский боец ЧВК «Вагнер» погиб во время СВО
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