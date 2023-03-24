Водитель и бизнесмен из Каменска-Уральского скончались на СВО

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Оба получили ранения в боях за освобождение Артемовска. Ранения оказались несовместимыми с жизнью, сообщили в местной администрации.
Сергей Вислоцкий и Сергей Кырчиков родились и выросли в Каменске-Уральском. Сергей Вислоцкий окончил школу № 19, Сергей Кырчиков – школу № 31.
Сергей Вислоцкий занимался строительным бизнесом, Сергей Кырчиков работал водителем большегрузных машин. Оба посмертно награждены медалью «За отвагу» и «Черным крестом» ЧВК «Вагнер».
Попрощаются местные жители с погибшими солдатами на Аллее славы, 25 марта в 12.30. Похоронят бойцов на аллее героев Волковского кладбища.