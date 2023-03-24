Водитель сбил ребенка на велосипеде в Екатеринбурге

Напомним, недавно в селе Петрокаменское мужчина сбил 11-летнего ребенка на мопеде. Водитель рассказал, что после наезда он вышел и спросил у ребенка, все ли хорошо, и когда мальчик ответил положительно, мужчина уехал. Суд лишил водителя водительских прав на год.