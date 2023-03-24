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Водитель сбил ребенка на велосипеде в Екатеринбурге

24 марта 2023, 03:26
Фото: 1MI
Автомобилист наехал на 10-летнего мальчика, едущего на велосипеде на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП случилось в Екатеринбурге на улице Тверитина вечером 23 марта 2023 года.

43-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Corolla, ехал с улицы Мичурина на улицу Луначарского, рассказали  в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Пострадавший мальчик был отвезен в детскую больницу №9 с ушибом правой стопы.

По словам водителя, он ехал со скоростью 20 км/ч, однако в какой-то момент отвлекся и, поздно заметив ребенка, совершил на него наезд. По результатам освидетельствования екатеринбуржец оказался трезв.

Напомним, недавно в селе Петрокаменское мужчина сбил 11-летнего ребенка на мопеде. Водитель рассказал, что после наезда он вышел и спросил у ребенка, все ли хорошо, и когда мальчик ответил положительно, мужчина уехал. Суд лишил водителя водительских прав на год.

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#Елизавета Зиборова#Велосипед#Дети#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Происшествия#Новости УрФО#Больница#Авария
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