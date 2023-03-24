Водитель сбил ребенка на велосипеде в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
43-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Corolla, ехал с улицы Мичурина на улицу Луначарского, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Пострадавший мальчик был отвезен в детскую больницу №9 с ушибом правой стопы.
По словам водителя, он ехал со скоростью 20 км/ч, однако в какой-то момент отвлекся и, поздно заметив ребенка, совершил на него наезд. По результатам освидетельствования екатеринбуржец оказался трезв.
Напомним, недавно в селе Петрокаменское мужчина сбил 11-летнего ребенка на мопеде. Водитель рассказал, что после наезда он вышел и спросил у ребенка, все ли хорошо, и когда мальчик ответил положительно, мужчина уехал. Суд лишил водителя водительских прав на год.