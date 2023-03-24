Водители автобусов в Нижнем Тагиле массово нарушают правила дорожного движения

По итогам проверки инспекторами ГИБДД было составлено 76 материалов в отношении водителей, у которых были выявлены нарушения ПДД. Одни из самых часто встречающихся нарушений — управление транспортным средством без использования ремня безопасности и разговоры по телефону в период движения. Девять водителей были привлечены к административной ответственности за то, что не сразу закрывали двери транспорта после начала движения.