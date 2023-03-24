Водители автобусов в Нижнем Тагиле массово нарушают правила дорожного движения

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Техническое состояние автобусов и водители проверялись в пунктах выпуска водителя в рейс. Кроме того, на проверки были остановлены и автобусы, следовавшие по своим маршрутам, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД ММУ МВД «Нижнетагильское».
Всего проверку прошли 218 автобусов. Из них 174 курсирующих по маршрутам в пределах города и 34 транспорта, которые ездят по междугородним и пригородным маршрутам. Также было обследовано пять заказных и ведомственных автобусов.
По итогам проверки инспекторами ГИБДД было составлено 76 материалов в отношении водителей, у которых были выявлены нарушения ПДД. Одни из самых часто встречающихся нарушений — управление транспортным средством без использования ремня безопасности и разговоры по телефону в период движения. Девять водителей были привлечены к административной ответственности за то, что не сразу закрывали двери транспорта после начала движения.
Также было зафиксировано семь случаев эксплуатаций автобусов при наличии серьезных технических неисправностей, при которых использовать транспорт нельзя.
Были выявлены нарушения и при перевозке детей в школьном автобусе. Во время движения на автобусе не был включен проблесковый маячок. В отношении водителя был составлен протокол об административном нарушении.
Напомним, в Нижнем Тагиле ООО «Фирма Тагилавтосервис» и ООО «Техноком» второй месяц подряд получают от дорнадзора предупреждение за то, что в автобусах отсутствуют таблички с информацией на шрифте Брайля для слабовидящих пассажиров. Реакции на предупреждения нет.