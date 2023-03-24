По словам главы Чувашии Олега Николаева, признаки этого заболевания обнаружены у нескольких человек, участвовавших в забое больного быка. В Россельхознадзоре отметили, что вероятнее всего причиной заболевания стал убой быка, который был куплен нелегально, а его мясо и шкура были проданы неизвестным людям.