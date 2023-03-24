Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Известно, что заболевшие мужчины, из Подмосковья и Чувашии, госпитализированы. Ранее в республике выявили случаи заболевания у участников забоя больного животного. Госпитализированный из Подмосковья прибыл туда из Чувашии. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора, пишет ТАСС.
Началось эпидрасследование. По месту пребывания граждан провелась дезинфекция.
По словам главы Чувашии Олега Николаева, признаки этого заболевания обнаружены у нескольких человек, участвовавших в забое больного быка. В Россельхознадзоре отметили, что вероятнее всего причиной заболевания стал убой быка, который был куплен нелегально, а его мясо и шкура были проданы неизвестным людям.
Известно, что кормили животного неизвестным зерном. Вакцинация от сибирской язвы здесь не проводилась. Убой быка был совершен еще 3 марта.
16 марта на территории деревни Старое Акташево в Чувашии введен карантин.
В Роспотребнадзоре отмечают, что сибирская язва является особо опасной инфекционной болезнью сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Она протекает быстро и в острой фазе.
Сибирская язва проявляется следующими симптомами:
Отличительной особенностью заболевания является появление на коже язв с черными струпами, рассказывают в Роспотребнадзоре.
Он составляет несколько дней, но в некоторых случаях может удлиняться до 8 — 14 дней или сокращаться до нескольких часов.
Всего существует три способа передачи сибирской язвы к человеку.
Первый — это прямой контакт с больным животным. В этом случае, микроб проникает в организм через ссадины и мелкие порезы во время ухода за животными, вскрытия трупа, снятия шкуры или разделке туши.
Второй способ передачи — это воздушно-пылевой или воздушно-капельные пути. Споры сибироязвенной палочки, по данным Роспотребнадзора, долго сохраняются и могут проникать в дыхательные пути.
Третий способ — это употребление недостаточно обработанной термически мясной продукции. Есть также вероятность заражения инфекцией через укусы насекомых.
Отмечается, что от человека к человеку болезнь обычно не передается.
Профилактические мероприятия сибирской язвы у человека зависят от профилактики у животных. Они должны быть направлены на:
Людям же рекомендуется избегать контактов с дикими животными, а также не покупать мясо и шкуры у непроверенных продавцов.
В Роспотребнадзоре добавили, что главным методом профилактики сибирской язвы является вакцинация людей, чья работа связана с повышенным риском заражения. Это работники сельского хозяйства, ферм, скотобоен и мясокомбинатов. кожевенных заводов, врачи-ветеринары и так далее.