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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Врачи рассказали о способах защиты от сибирской язвы

24 марта 2023, 09:13
Фото: 1MI
Первые случаи сибирской язвы зарегистрированы в России. Их выявили в Подмосковье и Чувашии. В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить себя от этого заболевания.

Известно, что заболевшие мужчины, из Подмосковья и Чувашии, госпитализированы. Ранее в республике выявили случаи заболевания у участников забоя больного животного. Госпитализированный из Подмосковья прибыл туда из Чувашии. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

Началось эпидрасследование. По месту пребывания граждан провелась дезинфекция.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, признаки этого заболевания обнаружены у нескольких человек, участвовавших в забое больного быка. В Россельхознадзоре отметили, что вероятнее всего причиной заболевания стал убой быка, который был куплен нелегально, а его мясо и шкура были проданы неизвестным людям.

Известно, что кормили животного неизвестным зерном. Вакцинация от сибирской язвы здесь не проводилась. Убой быка был совершен еще 3 марта.

16 марта на территории деревни Старое Акташево в Чувашии введен карантин.

Сибирская язва — что за болезнь?

В Роспотребнадзоре отмечают, что сибирская язва является особо опасной инфекционной болезнью сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Она протекает быстро и в острой фазе.

Сибирская язва — симптомы у человека

Сибирская язва проявляется следующими симптомами:

  • Повышается температура тела;
  • Отмечаются головные боли;
  • Сильная слабость;
  • Ломящие боли в пояснице.

Отличительной особенностью заболевания является появление на коже язв с черными струпами, рассказывают в Роспотребнадзоре.

Сибирская язва — инкубационный период

Он составляет несколько дней, но в некоторых случаях может удлиняться до 8 — 14 дней или сокращаться до нескольких часов.

Как передается сибирская язва?

Всего существует три способа передачи сибирской язвы к человеку.

Первый — это прямой контакт с больным животным. В этом случае, микроб проникает в организм через ссадины и мелкие порезы во время ухода за животными, вскрытия трупа, снятия шкуры или разделке туши.

Второй способ передачи — это воздушно-пылевой или воздушно-капельные пути. Споры сибироязвенной палочки, по данным Роспотребнадзора, долго сохраняются и могут проникать в дыхательные пути.

Третий способ — это употребление недостаточно обработанной термически мясной продукции. Есть также вероятность заражения инфекцией через укусы насекомых.

Отмечается, что от человека к человеку болезнь обычно не передается.

Сибирская язва — профилактика

Профилактические мероприятия сибирской язвы у человека зависят от профилактики у животных. Они должны быть направлены на:

  • Раннее выявление вспышек;
  • Закрытие на карантин зараженных помещений;
  • Уничтожение больных животных и предметов, которые потенциально являются источниками инфекции;
  • Проведение санитарно-гигиенических мероприятий на скотобойнях и молочных фабриках.

Людям же рекомендуется избегать контактов с дикими животными, а также не покупать мясо и шкуры у непроверенных продавцов.

В Роспотребнадзоре добавили, что главным методом профилактики сибирской язвы является вакцинация людей, чья работа связана с повышенным риском заражения. Это работники сельского хозяйства, ферм, скотобоен и мясокомбинатов. кожевенных заводов, врачи-ветеринары и так далее.

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#Елена Озерова#Сибирская язва#Скот#Болезнь#Роспотребнадзор#Вакцинация#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург#Нижний Тагил#Здоровье
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