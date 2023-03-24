Юноша в Каменске-Уральском расплатился за такси краденой варочной панелью

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Женщина, обнаружив, что панель украдена, обратилась с заявлением в полицию. На молодого человека было возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Вскоре сотрудники полиции задержали вора. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим.
Напомним, в конце февраля в Нижнем Тагиле свердловчанин украл из магазина на Красном Камне косметику более, чем на 10 тысяч рублей. Его действия были запечатлены на камере видеонаблюдения.