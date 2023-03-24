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Юноша в Каменске-Уральском расплатился за такси краденой варочной панелью

24 марта 2023, 04:29
18-летний юноша расплатился за проезд на такси встраиваемой варочной панелью BOSCH, которую ранее украл у 33-летней женщины. Случай произошел 20 марта 2023 года.

Женщина, обнаружив, что панель украдена, обратилась с заявлением в полицию. На молодого человека было возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Вскоре сотрудники полиции задержали вора. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим.

Напомним, в конце февраля в Нижнем Тагиле свердловчанин украл из магазина на Красном Камне косметику более, чем на 10 тысяч рублей. Его действия были запечатлены на камере видеонаблюдения.

Полиция Нижнего Тагила разыскивает похитителя духов
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#Елизавета Зиборова#Кража#Уголовное дело#Полиция#Криминал#Свердловская область#Новости УрФО#Каменск-Уральский
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