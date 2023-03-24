Здание научно-производственного комплекса полыхает в Арамиле

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Сообщение о начавшемся пожаре поступило на пульт диспетчера около 10:23. В нем говорилось, что в Арамиле на улице Клубная горит здание научно-производственного комплекса. На тот момент площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров.
До прибытия спасателей из здания успели эвакуироваться 110 человек. О пострадавших информации не поступало. Тушение, по данным пожарных, осложняется угрозой распространения огня на склад с легковоспламеняющимися жидкостями.
На месте работают 49 человек личного состава и 16 единиц пожарной техники, сообщили в МЧС по Свердловской области. Там отметили, что тушение осложнено сильным задымлением, а подача воды на кровлю здания осуществляется при помощи высотной техники.
На месте развернут оперативный штаб.