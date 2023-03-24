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Updated Сегодня, 07:45

Здание научно-производственного комплекса полыхает в Арамиле

24 марта 2023, 07:43
Фото: МЧС по Свердловской области
Склад научно-производственного комплекса полыхает в Арамиле. Черные клубы дыма видны издалека, а на месте уже создан штаб пожаротушения. Площадь возгорания разрослась до 4 тысяч квадратных метров.

Сообщение о начавшемся пожаре поступило на пульт диспетчера около 10:23. В нем говорилось, что в Арамиле на улице Клубная горит здание научно-производственного комплекса. На тот момент площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров.

До прибытия спасателей из здания успели эвакуироваться 110 человек. О пострадавших информации не поступало. Тушение, по данным пожарных, осложняется угрозой распространения огня на склад с легковоспламеняющимися жидкостями.

На месте работают 49 человек личного состава и 16 единиц пожарной техники, сообщили в МЧС по Свердловской области. Там отметили, что тушение осложнено сильным задымлением, а подача воды на кровлю здания осуществляется при помощи высотной техники.

На месте развернут оперативный штаб.

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#Ирина Кирилова#Пожар#МЧС#Склад#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Арамиль
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