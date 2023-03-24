Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 16:00
Тагильчанин рассказал о смерти своей 39-летней жены в Городской больнице №1. После трагедии он остался один с двумя дочками, одна из которых инвалид. Он считает, что в смерти его супруги есть вина врачей.
В Минздраве Свердловской области не смогли назвать причины, по которым закрылся круглосуточный стационар на 27 коек в поселке Уралец. В конце 2022 года медучреждение перестало принимать пациентов. Для визита к врачу местным жителям приходится ездить в Нижний Тагил.
Первое рассмотрение уголовного дела в отношении водителя BMW за смертельное ДТП на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле назначено на 5 апреля. За смертельную аварию мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
ГУФСИН заявила, что никаких нарушений в работе спецконтингента нет, также, как и жалоб от самих заключенных. Сами же осужденные утверждают, что жаловаться во время отбывания наказания опасно для себя же.
С 1 марта в России начало действовать постановление Правительства РФ № 1940 согласно которому непереработанные навоз и помет использовать в сельскохозяйственных целях нельзя.