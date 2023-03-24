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Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Житель Тагила винит медиков в смерти жены, а водителя BMW начали судить за ДТП

24 марта 2023, 15:58
Житель Нижнего Тагила винит медиков в смерти жены, а водителя BMW начали судить за ДТП. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 24 марта.

Тагильчанин рассказал о смерти своей 39-летней жены в Городской больнице №1. После трагедии он остался один с двумя дочками, одна из которых инвалид. Он считает, что в смерти его супруги есть вина врачей.

Тагильчанин остался с двумя детьми после смерти жены в ГБ №1
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В Минздраве Свердловской области не смогли назвать причины, по которым закрылся круглосуточный стационар на 27 коек в поселке Уралец. В конце 2022 года медучреждение перестало принимать пациентов. Для визита к врачу местным жителям приходится ездить в Нижний Тагил.

Свердловский Минздрав не стал объяснять причин закрытия больницы под Нижним Тагилом
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Первое рассмотрение уголовного дела в отношении водителя BMW за смертельное ДТП на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле назначено на 5 апреля. За смертельную аварию мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

В Нижнем Тагиле будут судить водителя BMW, устроившего смертельное ДТП на Челюскинцев
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ГУФСИН заявила, что никаких нарушений в работе спецконтингента нет, также, как и жалоб от самих заключенных. Сами же осужденные утверждают, что жаловаться во время отбывания наказания опасно для себя же.

Свердловская ФСИН отрицает нарушения в работе заключенных
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С 1 марта в России начало действовать постановление Правительства РФ № 1940 согласно которому непереработанные навоз и помет использовать в сельскохозяйственных целях нельзя.

Свердловским агрокомплексам запретили использовать непереработанные навоз и помет
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