Жительница Тагила украла 1,3 млн рублей у родственницы-инвалида для погашения кредита

Следствие считает, что злоумышленница, узнав о том, что ее подопечная хранит деньги на счете, решила украсть их и погасить свои долги. Для этих целей в декабре 2022 года она установила на телефон приложение банка и ввела данные карты родственницы. Вывести она сумела 1,3 млн рублей