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Жительница Тагила украла 1,3 млн рублей у родственницы-инвалида для погашения кредита

24 марта 2023, 08:55
Фото: 1MI
Ради того, чтобы погасить кредит, жительница Нижнего Тагила украла у своей родственницы с инвалидностью 1,3 млн рублей.

Обвинение утверждено в отношении 53-летней тагильчанки. Следствие полагает, что она украла сбережения у своей 45-летней родственницы с ДЦП, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на Тагилстроевскую прокуратуру.

Следствие считает, что злоумышленница, узнав о том, что ее подопечная хранит деньги на счете, решила украсть их и погасить свои долги. Для этих целей в декабре 2022 года она установила на телефон приложение банка и ввела данные карты родственницы. Вывести она сумела 1,3 млн рублей

В феврале пропажу денег заметили родственники пострадавшей. Они обратились в прокуратуру. В результате на женщину завели уголовное дело за крупную кражу. Теперь ей грозит тюремный срок до 10 лет и штраф - 1 млн рублей. краденные деньги ей тоже нужно будет отдать владельцам.

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#Елена Озерова#Кража#Деньги#Воровство#Инвалид#Криминал#Нижний Тагил
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