Жительница Тагила украла 1,3 млн рублей у родственницы-инвалида для погашения кредита

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Обвинение утверждено в отношении 53-летней тагильчанки. Следствие полагает, что она украла сбережения у своей 45-летней родственницы с ДЦП, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на Тагилстроевскую прокуратуру.
Следствие считает, что злоумышленница, узнав о том, что ее подопечная хранит деньги на счете, решила украсть их и погасить свои долги. Для этих целей в декабре 2022 года она установила на телефон приложение банка и ввела данные карты родственницы. Вывести она сумела 1,3 млн рублей
В феврале пропажу денег заметили родственники пострадавшей. Они обратились в прокуратуру. В результате на женщину завели уголовное дело за крупную кражу. Теперь ей грозит тюремный срок до 10 лет и штраф - 1 млн рублей. краденные деньги ей тоже нужно будет отдать владельцам.