Жителям Арамиля Роспотребнадзор посоветовали не выходить из дома

Специалисты Роспотребнадзора дали временные рекомендации для жителей города. По возможности рекомендуется не покидать свои дома, отказаться от контактных линз в пользу очков, тщательно промывать глаза и горло, обязательно делать влажную уборку. Выходить на улицу рекомендуется с использованием средств защиты дыхательных путей.