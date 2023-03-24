Жителям Арамиля Роспотребнадзор посоветовали не выходить из дома

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Специалисты из Роспотребнадзора проверят качество воздуха в районе пожара. Образцы воздуха возьмут в радиусе ближайшей жилой застройки.
Специалисты Роспотребнадзора дали временные рекомендации для жителей города. По возможности рекомендуется не покидать свои дома, отказаться от контактных линз в пользу очков, тщательно промывать глаза и горло, обязательно делать влажную уборку. Выходить на улицу рекомендуется с использованием средств защиты дыхательных путей.
Если появилась отдышка, кашель, либо другое недомогание или случилось обострение хронических заболеваний нужно немедленно обратиться к врачу. В данный момент специалисты Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле.
Напомним, что сегодня 24 марта 2023 на пульт диспетчера пожарной части примерно в 10:23 поступило сообщение о пожаре на заводе лакокрасочных изделий в городе Арамиль. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.