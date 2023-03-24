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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Жителям Арамиля Роспотребнадзор посоветовали не выходить из дома

24 марта 2023, 11:49
Фото: МЧС по Свердловской области

Санврачи проверят качество воздуха в Арамиле из-за пожара

В связи с пожаром на заводе в Арамиле специалисты Роспотребнадзора проведут лабораторный анализ качества воздуха.

Специалисты из Роспотребнадзора проверят качество воздуха в районе пожара. Образцы воздуха возьмут в радиусе ближайшей жилой застройки.

Специалисты Роспотребнадзора дали временные рекомендации для жителей города. По возможности рекомендуется не покидать свои дома, отказаться от контактных линз в пользу очков, тщательно промывать глаза и горло, обязательно делать влажную уборку. Выходить на улицу рекомендуется с использованием средств защиты дыхательных путей. 

Если появилась отдышка, кашель, либо другое недомогание или случилось обострение хронических заболеваний нужно немедленно обратиться к врачу. В данный момент специалисты Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле. 

Напомним, что сегодня 24 марта 2023 на пульт диспетчера пожарной части примерно в 10:23 поступило сообщение о пожаре на заводе лакокрасочных изделий в городе Арамиль. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.  Пострадавших нет. 

О тушении пожара на заводе в Арамиле рассказал глава свердловского МЧС
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#Артем Карнаухов#Пожар на заводе в Арамиле#Свердловская область#Пожар#Арамиль#Происшествия#Роспотребнадзор#Качество воздуха
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