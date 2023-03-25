Фальшивые пожарные осуждены после обмана пенсионеров в Ачите

В феврале 2019 года Кадим Ефремов, Владислав Кочнев и еще несколько лиц прибыли в село Ачит. Обходя частные дома, они обращались к пенсионерам и инвалидам, убеждая их купить у них приборы противопожарного назначения, в частности, пожарные извещатели. При отказе от приобретения прибора угрожали потерпевшим штрафом и последующим приобретением его по более высокой цене. Для придания правдоподобия своей деятельности, они оделись в форму с надписью «Противопожарная служба», а также демонстрировали соответствующие удостоверения.