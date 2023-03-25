Фальшивые пожарные осуждены после обмана пенсионеров в Ачите

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В феврале 2019 года Кадим Ефремов, Владислав Кочнев и еще несколько лиц прибыли в село Ачит. Обходя частные дома, они обращались к пенсионерам и инвалидам, убеждая их купить у них приборы противопожарного назначения, в частности, пожарные извещатели. При отказе от приобретения прибора угрожали потерпевшим штрафом и последующим приобретением его по более высокой цене. Для придания правдоподобия своей деятельности, они оделись в форму с надписью «Противопожарная служба», а также демонстрировали соответствующие удостоверения.
Граждане, уверенные в том, что с ними общаются представители специализированной службы, отдавали за приборы свои сбережения. Товары им продавались по завышенной цене. Закупочная стоимость извещателя на 2019 год составляла 250 рублей, а мошенники реализовывали их по цене 11600 рублей. Кроме того, они требовали деньги за якобы проведенную с жителями поселка «платную консультацию».
Мошенники посетили и другие села Ачитского района. Как выяснило следствие, для прикрытия своей преступной деятельности, мошенники зарегистрировали на имя Ефремова ООО «Противопожарная служба» и выдавали всем покупателям чеки.
В результате своей деятельности мошенники нанесли материальный ущерб шести пенсионерам на общую сумму более 86 тысяч рублей.
Красноуфимский районный суд взыскал с аферистов в пользу пострадавших суммы нанесенного им ущерб. Кроме того, мошенники заплатят в казну штрафы. Ефремов – в размере 250 тысяч рублей, а Кочнев – в размере 74 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.