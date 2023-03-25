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Published Сегодня, 07:02

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Фальшивые пожарные осуждены после обмана пенсионеров в Ачите

25 марта 2023, 07:02
Фото: 1MI
Мошенники, вымогавшие деньги у пенсионеров Ачита под видом продажи противопожарных приборов, предстали перед судом.

В феврале 2019 года Кадим Ефремов, Владислав Кочнев и еще несколько лиц прибыли в село Ачит. Обходя частные дома, они обращались к пенсионерам и инвалидам, убеждая их купить у них приборы противопожарного назначения, в частности, пожарные извещатели. При отказе от приобретения прибора угрожали потерпевшим штрафом и последующим приобретением его по более высокой цене. Для придания правдоподобия своей деятельности, они оделись в форму с надписью «Противопожарная служба», а также демонстрировали соответствующие удостоверения.

Граждане, уверенные в том, что с ними общаются представители специализированной службы, отдавали за приборы свои сбережения. Товары им продавались по завышенной цене. Закупочная стоимость извещателя на 2019 год составляла 250 рублей, а мошенники реализовывали их по цене 11600 рублей. Кроме того, они требовали деньги за якобы проведенную с жителями поселка «платную консультацию».

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Мошенники посетили и другие села Ачитского района. Как выяснило следствие, для прикрытия своей преступной деятельности, мошенники зарегистрировали на имя Ефремова ООО «Противопожарная служба» и выдавали всем покупателям чеки.

В результате своей деятельности мошенники нанесли материальный ущерб шести пенсионерам на общую сумму более 86 тысяч рублей.

Красноуфимский районный суд взыскал с аферистов в пользу пострадавших суммы нанесенного им ущерб. Кроме того, мошенники заплатят в казну штрафы. Ефремов – в размере 250 тысяч рублей, а Кочнев – в размере 74 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Наталья Лушина#Пожар#Мошенники#Криминал#Суд#Штраф#Приговор#Свердловская область#Ачит
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