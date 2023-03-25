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Медведев прокомментировал инцидент с Fan ID младенца на стадионе Екатеринбурга

25 марта 2023, 11:36
Фото: 1MI
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал правила Fan ID, из-за которых семью не пустили на стадион из-за отсутствия карты болельщика у семимесячного ребенка.

На встрече с представителями российских СМИ зампред Совета безопасности назвал этот случай издевательством. Он подчеркнул, что правила Fan ID — это инструмент безопасности, который в инциденте с младенцем приобрел абсурдные формы и нуждается в коррекции с позиций здравого смысла.

Как сообщалось ранее, многодетную семью, пришедшую на футбольный матч российской премьер-лиги «Урал» — «Динамо», проходивший на «Екатеринбург Арене», отказались пускать из-за отсутствия карточки болельщика у семимесячного сына. Отец ребенка пояснил, что он оформил Fan ID на себя, жену и дочерей 4-х и 5-и лет, но ему и в голову не пришло, что пропуск должен быть у грудного ребенка.

Позже стало известно, что семью все же пропустили на стадион, но персонал это сделал против правил Fan ID, на свой страх и риск.

Многодетную семью не пустили на матч «Урал» — «Динамо» в Екатеринбурге
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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Дети#Безопасность#Дмитрий Медведев#Совет безопасности
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