Медведев прокомментировал инцидент с Fan ID младенца на стадионе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
На встрече с представителями российских СМИ зампред Совета безопасности назвал этот случай издевательством. Он подчеркнул, что правила Fan ID — это инструмент безопасности, который в инциденте с младенцем приобрел абсурдные формы и нуждается в коррекции с позиций здравого смысла.
Как сообщалось ранее, многодетную семью, пришедшую на футбольный матч российской премьер-лиги «Урал» — «Динамо», проходивший на «Екатеринбург Арене», отказались пускать из-за отсутствия карточки болельщика у семимесячного сына. Отец ребенка пояснил, что он оформил Fan ID на себя, жену и дочерей 4-х и 5-и лет, но ему и в голову не пришло, что пропуск должен быть у грудного ребенка.
Позже стало известно, что семью все же пропустили на стадион, но персонал это сделал против правил Fan ID, на свой страх и риск.