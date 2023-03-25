Медведев прокомментировал инцидент с Fan ID младенца на стадионе Екатеринбурга

Как сообщалось ранее, многодетную семью, пришедшую на футбольный матч российской премьер-лиги «Урал» — «Динамо», проходивший на «Екатеринбург Арене», отказались пускать из-за отсутствия карточки болельщика у семимесячного сына. Отец ребенка пояснил, что он оформил Fan ID на себя, жену и дочерей 4-х и 5-и лет, но ему и в голову не пришло, что пропуск должен быть у грудного ребенка.