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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Нижний Тагил погрузится во тьму

25 марта 2023, 12:35
Фото: 1MI

Нижний Тагил присоединится к международной акции «Час Земли»

Сегодня, 25 марта, жители Нижнего Тагила смогут принять участие в международной экологической акции «Час Земли». Мероприятие проводится в последнюю субботу марта ежегодно с 2007 года.

Суть акции, как поясняют ее организаторы, в том, чтобы выключить свет и бытовые электроприборы на один час - с 20.30 до 21.30 по местному времени.

Во время ее проведения выключается архитектурная подсветка наиболее известных зданий, памятников по всему миру. В Нижнем Тагиле подсветка погаснет на ряде объектов в центре города.

Акция проводится в знак неравнодушия к экологическому будущему планеты, проблемам окружающей среды, разумного потребления электроэнергии. Уличные фонари на время проведения флэшмоба останутся гореть.

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#Наталья Лушина#Нижний Тагил#Свердловская область#Экология#Общество#Акция#Электричество
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