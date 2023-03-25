Нижний Тагил погрузится во тьму

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Суть акции, как поясняют ее организаторы, в том, чтобы выключить свет и бытовые электроприборы на один час - с 20.30 до 21.30 по местному времени.
Во время ее проведения выключается архитектурная подсветка наиболее известных зданий, памятников по всему миру. В Нижнем Тагиле подсветка погаснет на ряде объектов в центре города.
Акция проводится в знак неравнодушия к экологическому будущему планеты, проблемам окружающей среды, разумного потребления электроэнергии. Уличные фонари на время проведения флэшмоба останутся гореть.