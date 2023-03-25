После убийства детей и самоубийства матери в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Posted 25 марта 2023, 16:42
Published 25 марта 2023, 16:42
Modified 25 марта 2023, 16:44
Updated 25 марта 2023, 16:44
Оно расследуется по статье за убийство двоих малолетних детей. На место происшествия выезжал лично и. о. руководителя СК по Свердловской области Анатолий Надбитов. На месте продолжают работать следователи, сообщили в региональном ведомстве.
Осмотр места происшествия проведен, допрашиваются свидетели случившегося. Тела погибших направят на экспертизу для установления причин смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По данным начальника пресс-соужбы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшие дети — оба мальчики. Сообщение об их гибели поступило в полицию вечером 25 марта. На место были направлены сыщики уголовного розыска. Расследование взял на личный контроль глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков.
По данным Е1 тело одного из детей было найдено в выгребной яме, а второй лежал в комнате. По предварительным данным, один был утоплен, а второй задушен.
Напомним, 25 марта 2023 года жительница Екатеринбурга убила себя и двоих своих детей. Их тела остались в частном доме, где проживала семья. Сама женщина отправилась на улицу Техническая и там покончила с собой.