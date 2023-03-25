TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

После убийства детей и самоубийства матери в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

25 марта 2023, 16:42
Фото: 1MI
В Екатеринбурге после убийства двух малолетних детей и самоубийства их матери возбуждено уголовное дело.

Оно расследуется по статье за убийство двоих малолетних детей. На место происшествия выезжал лично и. о. руководителя СК по Свердловской области Анатолий Надбитов. На месте продолжают работать следователи, сообщили в региональном ведомстве.

Осмотр места происшествия проведен, допрашиваются свидетели случившегося. Тела погибших направят на экспертизу для установления причин смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным начальника пресс-соужбы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшие дети — оба мальчики. Сообщение об их гибели поступило в полицию вечером 25 марта. На место были направлены сыщики уголовного розыска. Расследование взял на личный контроль глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков.

По данным Е1 тело одного из детей было найдено в выгребной яме, а второй лежал в комнате. По предварительным данным, один был утоплен, а второй задушен.

Напомним, 25 марта 2023 года жительница Екатеринбурга убила себя и двоих своих детей. Их тела остались в частном доме, где проживала семья. Сама женщина отправилась на улицу Техническая и там покончила с собой.

Соседи рассказали об убившей детей и себя жительнице Екатеринбурга
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Дети#Смерть#Погибшие#Убийство#Происшествия#Мать убила себя и детей в Екатеринбурге#Екатеринбург
Подпишитесь
Тагильчанин остался с двумя детьми после смерти жены в ГБ №1
Вчера, 07:40
Свердловским агрокомплексам запретили использовать непереработанные навоз и помет
Вчера, 07:15
Свердловский Минздрав не стал объяснять причин закрытия больницы под Нижним Тагилом
Вчера, 07:58
Товары в Нижнем Тагиле снижают объемы. Почему «худеют» продукты питания?
23 марта 16:21
В Нижнем Тагиле умер свидетель по делу скончавшегося в полицейском УАЗе мужчины
Вчера, 08:26
Семья в Тагиле 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу
23 марта 15:22