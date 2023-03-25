Пьяный тюменец на иномарке протаранил девять машин и дорожный знак

Пьяный 30-летний тюменец на немецком внедорожнике не справился с управлением, въезжая на парковку у дома на улице Волгоградской, 15. Высокая скорость движения и состояние водителя привели к тому, что он протаранил девять припаркованных машин, снес дорожный знак и врезался в ограждение.