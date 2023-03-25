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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Пьяный тюменец на иномарке протаранил девять машин и дорожный знак

25 марта 2023, 09:22
Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области
Водитель BMW из Тюмени на скорости около 150 км/ч влетел на парковку, где повредил девять припаркованных автомобилей, ограждение и дорожный знак.

Пьяный 30-летний тюменец на немецком внедорожнике не справился с управлением, въезжая на парковку у дома на улице Волгоградской, 15. Высокая скорость движения и состояние водителя привели к тому, что он протаранил девять припаркованных машин, снес дорожный знак и врезался в ограждение.

Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

Инцидент произошел ночью, обошлось без пострадавших. Задержали нарушителя спокойствия местные жители. Он прошел исследование на алкотестере, предложенное сотрудниками ДПС. Оно выявило повышенное содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. С показаниями прибора тюменец не согласился, от освидетельствования в медучреждении отказался.

На водителя составили административные документы за езду в пьяном виде и повреждение дорожного знака, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

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#Наталья Лушина#Авария#Автомобиль#ДТП#Пьяный водитель#Тюмень
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