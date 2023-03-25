Пьяный тюменец на иномарке протаранил девять машин и дорожный знак

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Пьяный 30-летний тюменец на немецком внедорожнике не справился с управлением, въезжая на парковку у дома на улице Волгоградской, 15. Высокая скорость движения и состояние водителя привели к тому, что он протаранил девять припаркованных машин, снес дорожный знак и врезался в ограждение.
Инцидент произошел ночью, обошлось без пострадавших. Задержали нарушителя спокойствия местные жители. Он прошел исследование на алкотестере, предложенное сотрудниками ДПС. Оно выявило повышенное содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. С показаниями прибора тюменец не согласился, от освидетельствования в медучреждении отказался.
На водителя составили административные документы за езду в пьяном виде и повреждение дорожного знака, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.