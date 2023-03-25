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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Сообщение о заражении вирусом вновь появилось в чатах Екатеринбурга

25 марта 2023, 11:07
Фото: 1MI
В чатах Екатеринбурга появилось сообщение о террористах, пытающихся в подъезде заразить людей опасным вирусом.

В мессенджерах екатеринбуржцы могут увидеть предостерегающую информацию о том, что террористы ИГИЛ (деятельность запрещена на территории РФ) пытаются заразить людей неким опасным вирусом. В объявлении говорится, что действуют они под видом «медицинской школы» и представляются ее сотрудниками. Они предлагают всем желающим бесплатно проверить кровь на сахар, и таким образом заражают всех, кто согласился на процедуру. Автор послания просит людей не проходить тест.

Как выяснилось, это объявление – фейк, сообщает издание Е1. Оно периодически распространяется в неизменном виде с 2018 года. Номер телефона, указанный в послании, действительно принадлежит полиции, но данное отделение находится в Краснодарском крае.  В главном управлении МВД по региону не раз сообщали, что полиция никогда не распространяла подобных сообщений. Силовики даже пытались найти автора этого фейка, но объявление распространялось слишком быстро и беспорядочно.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, кровь в любом случае необходимо сдавать исключительно в лицензированных медицинских учреждениях, а не в подъезде. 

Фейки об отравленных украинских духах распространяются в Екатеринбурге
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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Террорист#Сообщение#Мессенджеры
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