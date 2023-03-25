Сообщение о заражении вирусом вновь появилось в чатах Екатеринбурга

Как выяснилось, это объявление – фейк, сообщает издание Е1. Оно периодически распространяется в неизменном виде с 2018 года. Номер телефона, указанный в послании, действительно принадлежит полиции, но данное отделение находится в Краснодарском крае. В главном управлении МВД по региону не раз сообщали, что полиция никогда не распространяла подобных сообщений. Силовики даже пытались найти автора этого фейка, но объявление распространялось слишком быстро и беспорядочно.