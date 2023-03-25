Сообщение о заражении вирусом вновь появилось в чатах Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В мессенджерах екатеринбуржцы могут увидеть предостерегающую информацию о том, что террористы ИГИЛ (деятельность запрещена на территории РФ) пытаются заразить людей неким опасным вирусом. В объявлении говорится, что действуют они под видом «медицинской школы» и представляются ее сотрудниками. Они предлагают всем желающим бесплатно проверить кровь на сахар, и таким образом заражают всех, кто согласился на процедуру. Автор послания просит людей не проходить тест.
Как выяснилось, это объявление – фейк, сообщает издание Е1. Оно периодически распространяется в неизменном виде с 2018 года. Номер телефона, указанный в послании, действительно принадлежит полиции, но данное отделение находится в Краснодарском крае. В главном управлении МВД по региону не раз сообщали, что полиция никогда не распространяла подобных сообщений. Силовики даже пытались найти автора этого фейка, но объявление распространялось слишком быстро и беспорядочно.
Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, кровь в любом случае необходимо сдавать исключительно в лицензированных медицинских учреждениях, а не в подъезде.