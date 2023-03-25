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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Соседи рассказали об убившей детей и себя жительнице Екатеринбурга

25 марта 2023, 16:30
Фото: 1MI
Соседи и знакомые Натальи из Екатеринбурга, которая убила своих детей, а затем покончила с собой, рассказали о ней и ее семье.

Женщина проживала с мужем и детьми в частном доме в поселке Совхозный. По словам, местных жителей семья производила нормальное впечатление.

Один из соседей рассказал, что семья выглядела адекватной. Супруг работал на железной дороге и строил дом.

Погибшей было 37 лет. Она родилась и выросла в Екатеринбурге. Работала Наталья на кафедре финансов в УрГЭУ.

Еще один знакомый рассказал, что семья благополучная, а супруги всегда вежливые и спокойные.

25 марта Наталья совершила убийство детей в доме. После этого она оделась в верхнюю одежду, собрала рюкзак и отправилась на Техническую улицу. Там ее никто не знал. Вскоре женщина совершила самоубийство.

Тело было найдено недалеко от детской площадки.

Жительница Екатеринбурга убила себя и своих детей
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#Ирина Кирилова#Дети#Смерть#Погибшие#Самоубийство#Происшествия#Мать убила себя и детей в Екатеринбурге#Екатеринбург
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