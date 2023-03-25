Соседи рассказали об убившей детей и себя жительнице Екатеринбурга

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Женщина проживала с мужем и детьми в частном доме в поселке Совхозный. По словам, местных жителей семья производила нормальное впечатление.
Один из соседей рассказал, что семья выглядела адекватной. Супруг работал на железной дороге и строил дом.
Погибшей было 37 лет. Она родилась и выросла в Екатеринбурге. Работала Наталья на кафедре финансов в УрГЭУ.
Еще один знакомый рассказал, что семья благополучная, а супруги всегда вежливые и спокойные.
25 марта Наталья совершила убийство детей в доме. После этого она оделась в верхнюю одежду, собрала рюкзак и отправилась на Техническую улицу. Там ее никто не знал. Вскоре женщина совершила самоубийство.
Тело было найдено недалеко от детской площадки.