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В Челябинской области сотрудники Росгвардии и МЧС подожгли городскую администрацию

25 марта 2023, 13:53
Фото: 1MI
В поселке Бакал Челябинской области молодые люди бросили в окно городской администрации три бутылки с коктейлем Молотова.

24 марта в Екатеринбурге коллегия Центрального окружного суда продолжила рассмотрение дела о терроризме. Слушается дело экс-сотрудников Росгвардии и МЧС Романа Насрыева и Алексея Нуриева, которые 11 октября 2022 года, разбив окно администрации поселка Бакал, кинули в помещение бутылки с зажигательной смесью. Охранник своевременно потушил начавшийся пожар.

Свои показания Роман Насрыев в ходе следствия менял. В одной версии прозвучало, что этим поступком он и его друг детства хотели выразить свое несогласие с военными действиями и мобилизацией, а ночное время выбрали, чтобы не было жертв.

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По другой версии, они рассчитывали на то, что в пожаре сгорят личные дела военнообязанных, и военкомат не сможет проводить мероприятий по мобилизации граждан.

По третьей же версии, они намеревались припугнуть жителя поселка Бакай, требовавшего оплату карточного долга с пасынка одного из них. Для этого они собирались поджечь его машину, которую он парковал рядом с администрацией.

После содеянного они решили переночевать в гостинице «Демьян» на трассе М-5, где и были задержаны утром сотрудниками УФСБ и полицией, сообщает издание Е1.

Молодые люди уже полгода находятся под стражей.

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#Наталья Лушина#Суд#Пожар#Криминал#Теракт#Военкомат#Челябинская область
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