В доме на улице Бобкова в Нижнем Тагиле произошло возгорание

С целью реагирования на пожар специалистом МБУ «Центр защиты населения» Л. Мартьяновой и инструктором ГО Е. Заварницыной 23 марта текущего года проведены рейды по многоквартирным домам №4 и №12 по улице Бобкова и №2 по Ленинградскому проспекту. Они распространили памятки с правилами поведения во время пожара в многоквартирном доме, а также о пожарной безопасности в быту.