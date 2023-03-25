В доме на улице Бобкова в Нижнем Тагиле произошло возгорание

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
В Нижнем Тагиле в доме №4 по улице Бобкова в первом подъезде на первом этаже произошло возгорание в мусоросборнике. Площадь распространения огня составила 5 м. кв. Причина установлена – это неосторожное обращение с огнем.
С целью реагирования на пожар специалистом МБУ «Центр защиты населения» Л. Мартьяновой и инструктором ГО Е. Заварницыной 23 марта текущего года проведены рейды по многоквартирным домам №4 и №12 по улице Бобкова и №2 по Ленинградскому проспекту. Они распространили памятки с правилами поведения во время пожара в многоквартирном доме, а также о пожарной безопасности в быту.
Они порекомендовали жителям установить автономный пожарный извещатель и поместили на информационных стендах листовки с правилами пожарной безопасности и телефонными номерами городских служб экстренного реагирования.
В доме №8 по Ленинградскому проспекту распространены памятки о действиях населения по сигналу «Внимание всем!», сообщают в Центре защиты населения и территории города Нижний Тагил.