В Екатеринбурге водитель такси обругал и побил пассажира

Когда пассажир занял место в машине, таксист стал в грубой форме требовать, чтобы он вышел, утверждая, что не может его везти. Монолог прозвучал очень эмоционально, среди нецензурной брани иногда прорывалось слово «шакал», употребленное как в адрес пассажира, так и в отношении водителей других припаркованных неподалеку машин.