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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Екатеринбурге водитель такси обругал и побил пассажира

25 марта 2023, 13:03
Фото: 1MI
Екатеринбургский таксист в ответ на просьбу пассажира подъехать к нужному подъезду назвал его «шакалом» и ударил.

В свердловской столице между водителем такси и его пассажиром произошел конфликт. Вызванное екатеринбуржцем такси припарковалось в другом дворе. В ответ на просьбу подъехать куда нужно, водитель подъехал, но продемонстрировал, насколько он раздосадован. В грубой форме он пояснил, что виноват навигатор, а не он, сообщает издание Е1.

Когда пассажир занял место в машине, таксист стал в грубой форме требовать, чтобы он вышел, утверждая, что не может его везти. Монолог прозвучал очень эмоционально, среди нецензурной брани иногда прорывалось слово «шакал», употребленное как в адрес пассажира, так и в отношении водителей других припаркованных неподалеку машин.

В итоге екатеринбуржцу пришлось покинуть такси, в полицию об инциденте он пока не заявлял.

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#Наталья Лушина#Такси#Пассажир#Конфликт#Водитель#Свердловская область#Екатеринбург
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