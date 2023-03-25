В Екатеринбурге водитель такси обругал и побил пассажира

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В свердловской столице между водителем такси и его пассажиром произошел конфликт. Вызванное екатеринбуржцем такси припарковалось в другом дворе. В ответ на просьбу подъехать куда нужно, водитель подъехал, но продемонстрировал, насколько он раздосадован. В грубой форме он пояснил, что виноват навигатор, а не он, сообщает издание Е1.
Когда пассажир занял место в машине, таксист стал в грубой форме требовать, чтобы он вышел, утверждая, что не может его везти. Монолог прозвучал очень эмоционально, среди нецензурной брани иногда прорывалось слово «шакал», употребленное как в адрес пассажира, так и в отношении водителей других припаркованных неподалеку машин.
В итоге екатеринбуржцу пришлось покинуть такси, в полицию об инциденте он пока не заявлял.