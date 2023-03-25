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В Полевском выявлен очередной случай бешенства

25 марта 2023, 05:53
Фото: 1MI
В Полевском городском округе продлен карантин из-за очередного случая бешенства дикого животного.

Лисица напала на собаку, проникнув на территорию садового участка. Исследование туши дикого животного позволило выявить у него в крови наличие вируса бешенства, сообщают в администрации Полевского городского округа.

В связи с этим карантин на территории села Косой Брод Полевского городского округа продлится до 20 мая. Ранее карантинные меры на территории населенного пункта действовали до 17 марта.

Это уже пятый случай заболевания бешенством в Полевском с начала 2023 года. Ранее на карантин до 10 апреля закрыли СНТ «Медик», а в микрорайоне «Зеленый Бор-1» карантин будет действовать до 5 мая.

Карантин по бешенству из-за дикой лисы объявили в микрорайоне Полевского
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#Наталья Лушина#Бешенство#Карантин#Дикое животное#Происшествия#Свердловская область#Полевской
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