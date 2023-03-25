В Свердловской области мошенники пытаются похитить данные пользователей «Госуслуг»

Схема действий мошенников примерно такова: человеку звонят по WhatsApp, номер имеет логотип «Госуслуг», абонент, представившись менеджером, сообщает, что кто-то пытается взломать ваш аккаунт. Далее предлагается совершить ряд действий, которые якобы должны защитить аккаунт пользователя, но на самом деле дают аферисту доступ к профилю жертвы.