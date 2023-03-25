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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Свердловской области мошенники пытаются похитить данные пользователей «Госуслуг»

25 марта 2023, 05:28
Фото: 1MI
За последние двое суток жители Верхотурья получили более сотни звонков в WhatsApp от мошенников, пытавшихся украсть их персональные данные на портале «Госуслуги».

Участились попытки аферистов похитить персональные данные граждан, содержащиеся на «Госуслугах», сообщают в отделении полиции №12 МО МВД России «Новолялинский».

Представители правоохранительных органов призывают граждан быть бдительными, внимательными, критически относиться к содержанию телефонных бесед с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись.

Схема действий мошенников примерно такова: человеку звонят по WhatsApp, номер имеет логотип «Госуслуг», абонент, представившись менеджером, сообщает, что кто-то пытается взломать ваш аккаунт. Далее предлагается совершить ряд действий, которые якобы должны защитить аккаунт пользователя, но на самом деле дают аферисту доступ к профилю жертвы.

Сотрудники МФЦ не звонят пользователям, портал «Госуслуги» без личного общения, в онлайн-режиме, поясняют в ведомстве.

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#Наталья Лушина#Свердловская область#Криминал#Телефонные мошенники#Аферисты#Госуслуги#Полиция#Верхотурье
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