В Свердловской области мошенники пытаются похитить данные пользователей «Госуслуг»

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Участились попытки аферистов похитить персональные данные граждан, содержащиеся на «Госуслугах», сообщают в отделении полиции №12 МО МВД России «Новолялинский».
Представители правоохранительных органов призывают граждан быть бдительными, внимательными, критически относиться к содержанию телефонных бесед с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись.
Схема действий мошенников примерно такова: человеку звонят по WhatsApp, номер имеет логотип «Госуслуг», абонент, представившись менеджером, сообщает, что кто-то пытается взломать ваш аккаунт. Далее предлагается совершить ряд действий, которые якобы должны защитить аккаунт пользователя, но на самом деле дают аферисту доступ к профилю жертвы.
Сотрудники МФЦ не звонят пользователям, портал «Госуслуги» без личного общения, в онлайн-режиме, поясняют в ведомстве.