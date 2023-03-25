В Сысертском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

В салоне автобуса, следовавшего по маршруту №161 «Екатеринбург — Сысерть», на момент столкновения находились семеро пассажиров. Они не пострадали. Водитель автомобиля ВАЗ 2114 доставлен для осмотра медиками в екатеринбургскую больницу № 36.