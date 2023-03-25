В Сысертском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В салоне автобуса, следовавшего по маршруту №161 «Екатеринбург — Сысерть», на момент столкновения находились семеро пассажиров. Они не пострадали. Водитель автомобиля ВАЗ 2114 доставлен для осмотра медиками в екатеринбургскую больницу № 36.
По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка. На месте столкновения автоинспекторы проводятся процессуальные действия, сообщают в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.