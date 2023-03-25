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Published Сегодня, 06:19

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В Сысертском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

25 марта 2023, 06:19
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
В селе Кашино Сысертского района столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус.

Госавтоинспекция выясняет причины ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2114 и пассажирского автобуса ПАЗ.

В салоне автобуса, следовавшего по маршруту №161 «Екатеринбург — Сысерть», на момент столкновения находились семеро пассажиров. Они не пострадали. Водитель автомобиля ВАЗ 2114 доставлен для осмотра медиками в екатеринбургскую больницу № 36.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка. На месте столкновения автоинспекторы проводятся процессуальные действия, сообщают в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

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