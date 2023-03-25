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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Жительница Екатеринбурга убила себя и своих детей

25 марта 2023, 15:37
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга Наталья убила своих детей, а затем совершила самоубийство. По предварительным данным, детям было 5 и 8 лет.

Наталья, по словам знакомых, проживала с мужем и детьми в частном секторе. Они отметили, что семья производила нормальное впечатление. Супруг работал на железной дороге и сам строил дом, пишет Е1.

После того, как женщина убила детей, она пришла к многоэтажному дому на улице Техническая и совершила самоубийство. Тело было найдено недалеко от детской площадки.

По словам одной из жительниц дома, вокруг были дети. Наталья пришла в верхней одежде и с рюкзаком. Документы были при ней.

На месте происшествия работают силовики. Также проверку начала прокуратура. На место трагедии выехал главный прокурор города Максим Барзенцов. Будут оценены и действия сотрудников опеки, достаточную ли работу по профилактике они проводят.

#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Дети#Погибшие#Убийство#Самоубийство#Происшествия#Мать убила себя и детей в Екатеринбурге
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