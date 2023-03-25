Жительница Екатеринбурга убила себя и своих детей

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Наталья, по словам знакомых, проживала с мужем и детьми в частном секторе. Они отметили, что семья производила нормальное впечатление. Супруг работал на железной дороге и сам строил дом, пишет Е1.
После того, как женщина убила детей, она пришла к многоэтажному дому на улице Техническая и совершила самоубийство. Тело было найдено недалеко от детской площадки.
По словам одной из жительниц дома, вокруг были дети. Наталья пришла в верхней одежде и с рюкзаком. Документы были при ней.
На месте происшествия работают силовики. Также проверку начала прокуратура. На место трагедии выехал главный прокурор города Максим Барзенцов. Будут оценены и действия сотрудников опеки, достаточную ли работу по профилактике они проводят.