35-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
О рекорде плюсовой температуры для конца марта рассказал в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» метеоролог Алексей Пулин. Прошлый рекорд, который был установлен 35 лет назад, составлял 12 градусов тепла.
В целом, прошедшая субботы была самым теплым днем 25 марта как минимум за 60 лет, пояснил метеоролог.
Помимо этого, на метеостанции остался 1 сантиметр снежного покрова. За последние 15 лет самый ранний сход снега был зафиксирован 31 марта 2020 года.