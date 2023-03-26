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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

35-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге

26 марта 2023, 10:53
Фото: 1MI
В Екатеринбурге побит температурный рекорд 35-летней давности. 25 марта столбики термометров показывали почти +13 градусов.

О рекорде плюсовой температуры для конца марта рассказал в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» метеоролог Алексей Пулин. Прошлый рекорд, который был установлен 35 лет назад, составлял 12 градусов тепла.

В целом, прошедшая субботы была самым теплым днем 25 марта как минимум за 60 лет, пояснил метеоролог.

Помимо этого, на метеостанции остался 1 сантиметр снежного покрова. За последние 15 лет самый ранний сход снега был зафиксирован 31 марта 2020 года.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Погода#Дожди#Плюсовые температуры#Рекорд#Природа#Новости УрФО
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