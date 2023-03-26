«Бавария» уволила Нагельсманна и назначила нового тренера

Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
Modified Сегодня, 19:56
Updated Сегодня, 19:56
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт клуба.
Место 35-летнего наставника занял Томас Тухель, известный по работе с дортмундской «Боруссией», «ПСЖ» и «Челси». Его контракт рассчитан на 2,5 года.
Что касается Нагельсманна, то он работал с командой с лета 2021-го. В нынешнем сезоне «Бавария» провела под его руководством 37 матчей, одержала 27 побед и потерпела 3 поражения. Еще в 7 матчах мюнхенцы сыграли вничью.