«Бавария» уволила Нагельсманна и назначила нового тренера

Что касается Нагельсманна, то он работал с командой с лета 2021-го. В нынешнем сезоне «Бавария» провела под его руководством 37 матчей, одержала 27 побед и потерпела 3 поражения. Еще в 7 матчах мюнхенцы сыграли вничью.