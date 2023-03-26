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Published Сегодня, 19:56

Modified Сегодня, 19:56

Updated Сегодня, 19:56

«Бавария» уволила Нагельсманна и назначила нового тренера

26 марта 2023, 19:56
«Бавария» прекратила сотрудничество с немецким специалистом Юлианом Нагельсманном.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт клуба.

Место 35-летнего наставника занял Томас Тухель, известный по работе с дортмундской «Боруссией», «ПСЖ» и «Челси». Его контракт рассчитан на 2,5 года.

Что касается Нагельсманна, то он работал с командой с лета 2021-го. В нынешнем сезоне «Бавария» провела под его руководством 37 матчей, одержала 27 побед и потерпела 3 поражения. Еще в 7 матчах мюнхенцы сыграли вничью.

#Спорт
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