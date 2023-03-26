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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Два театра, заповедник и ансамбль в Нижнем Тагиле получили премии главы города

26 марта 2023, 12:04
Фото: скрин с видео со страницы Владислава Пинаева во "ВКонтакте"
За достижения в области культуры в этом году Театр кукол в Нижнем Тагиле удостоился получения премий главы города Владислава Пинаева.

Также премии получил драматический театр, музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и ансамбль народного танца «Огонек».

Премию артисты Театра кукол получили за спектакль «Серая шейка», драмтеатра - за постановку-притчу «Озорник», музей-заповедник «Горнозаводской Урал» за выставочный проект «Нижний Тагил в масштабных проектах страны», а ансамбль народного танца «Огонек» - за творческий проект «Огонек русской души». Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

Помимо этого, коллектив театра кукол подготовил для тагильчан весенний видеоролик. Он длится чуть меньше минуты. В видео можно увидеть, как актеры театра показывают свои представления.

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#Елена Озерова#Театр#Премия#Музей-заповедник#Мэр города#Вклад в культуру#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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