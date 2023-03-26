Два театра, заповедник и ансамбль в Нижнем Тагиле получили премии главы города

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Также премии получил драматический театр, музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и ансамбль народного танца «Огонек».
Премию артисты Театра кукол получили за спектакль «Серая шейка», драмтеатра - за постановку-притчу «Озорник», музей-заповедник «Горнозаводской Урал» за выставочный проект «Нижний Тагил в масштабных проектах страны», а ансамбль народного танца «Огонек» - за творческий проект «Огонек русской души». Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.
Помимо этого, коллектив театра кукол подготовил для тагильчан весенний видеоролик. Он длится чуть меньше минуты. В видео можно увидеть, как актеры театра показывают свои представления.