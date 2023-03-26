Конец марта в Нижнем Тагиле будет дождливым

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Дождь будет лить в понедельник, вторник и пятницу. Это следует из данных сайта Гисметео.
В понедельник, 27 марта, в городе прогнозируется дождь и до +9 градусов тепла. Во вторник, 28 марта, дождливая погода продолжится и будет сопровождаться ветром до 12 метров в секунду.
Начиная со среды, 29 марта, в городе будет ясно. Днем прогнозируется +6 градусов тепла. 30 марта погода будет аналогична. Вновь дождей стоит ожидать в пятницу, 31 марта. За окном в этот день прогнозируется +7 градусов.
В выходные, 1-2 апреля, в городе потеплеет до +11…+14 градусов.