TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Конец марта в Нижнем Тагиле будет дождливым

26 марта 2023, 08:15
Фото: 1MI
По прогнозам синоптиков конец марта в Нижнем Тагиле будет дождливым. Осадки ожидаются в три будних дня предстоящей рабочей неделе.

Дождь будет лить в понедельник, вторник и пятницу. Это следует из данных сайта Гисметео.

В понедельник, 27 марта, в городе прогнозируется дождь и до +9 градусов тепла. Во вторник, 28 марта, дождливая погода продолжится и будет сопровождаться ветром до 12 метров в секунду.

Начиная со среды, 29 марта, в городе будет ясно. Днем прогнозируется +6 градусов тепла. 30 марта погода будет аналогична. Вновь дождей стоит ожидать в пятницу, 31 марта. За окном в этот день прогнозируется +7 градусов.

В выходные, 1-2 апреля, в городе потеплеет до +11…+14 градусов.

Магнитные бури ожидаются в Нижнем Тагиле до конца марта
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Погода#Дожди#Потепление#Осадки#Синоптики#Природа#Эксклюзив
Подпишитесь
Тагильчанин остался с двумя детьми после смерти жены в ГБ №1
24 марта 07:40
Свердловским агрокомплексам запретили использовать непереработанные навоз и помет
24 марта 07:15
Свердловский Минздрав не стал объяснять причин закрытия больницы под Нижним Тагилом
24 марта 07:58
Товары в Нижнем Тагиле снижают объемы. Почему «худеют» продукты питания?
23 марта 16:21
В Нижнем Тагиле умер свидетель по делу скончавшегося в полицейском УАЗе мужчины
24 марта 08:26
Семья в Тагиле 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу
23 марта 15:22