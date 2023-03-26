Лучшее видеопоздравление с днем района выберут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Конкурсные мероприятия организовала администрация Дзержинского района. Участвовать могут школьники, студенты, ученики ДОУ и любые жители Нижнего Тагила.
Конкурс уже начался и продлится до 14 апреля включительно. До этой даты конкурсанты могут присылать свои работы на электронную почту: [email protected] c пометкой «поздравление».
Жюри оценит работы в период с 17 по 21 апреля. Будут определены победители.
Всего существует две номинации «По страницам истории Дзержинского района (с музыкальным сопровождением)» и «Самое креативное поздравление с юбилеем района». Представить на конкурс можно не более одной работы. Все ролики будут опубликованы на странице администрации Дзержинского района в социальной сети «ВКонтакте».
Оцениваться видеоролики будут по ряду критерий, таких как монтаж и режиссура, соответствие теме, эмоциональности, оформлению, креативности и т.д. Важно, чтобы ролик длился от 3 до 5 минут.
Снимать видео можно как на камеру, так и на смартфон. Важно лишь расположить устройство в горизонтальном направлении. В ролике должен быть четким звук, а также присутствовать музыкальное сопровождение.
Видео должно быть снято на объектах Дзержинского района (парки, скверы, спортивные площадки и так далее). Помимо самого ролика, организаторам нужно отправить заявку на участие.
Тагильчан, занявших призовые места, наградят благодарственными письмами главы Дзержинского района и ценными подарками.
Имена победителей будут названы на торжественном мероприятии в честь юбилея района в культурно-массовой зоне по проспекту Дзержинского. Трансляция видеоролика, получившего 1 место пройдет 27 апреля в 17.00 ДК им. И.В. Окунева на фестивале самодеятельного творчества ветеранов «Майские рассветы».