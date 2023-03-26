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Лучшее видеопоздравление с днем района выберут в Нижнем Тагиле

26 марта 2023, 11:22
Фото: сообщество во "ВКонтакте" "Дзержинский район Нижний Тагил"
Жители Дзержинского района Нижнего Тагила, а также все желающие тагильчане, могут поучаствовать в онлайн-конкурсе видеороликов под названием «С юбилеем, мой Дзержинский район!».

Конкурсные мероприятия организовала администрация Дзержинского района. Участвовать могут школьники, студенты, ученики ДОУ и любые жители Нижнего Тагила.

Конкурс уже начался и продлится до 14 апреля включительно. До этой даты конкурсанты могут присылать свои работы на электронную почту: [email protected] c пометкой «поздравление».

Жюри оценит работы в период с 17 по 21 апреля. Будут определены победители.

Всего существует две номинации «По страницам истории Дзержинского района (с музыкальным сопровождением)» и «Самое креативное поздравление с юбилеем района». Представить на конкурс можно не более одной работы. Все ролики будут опубликованы на странице администрации Дзержинского района в социальной сети «ВКонтакте».

Оцениваться видеоролики будут по ряду критерий, таких как монтаж и режиссура, соответствие теме, эмоциональности, оформлению, креативности и т.д. Важно, чтобы ролик длился от 3 до 5 минут.

Снимать видео можно как на камеру, так и на смартфон. Важно лишь расположить устройство в горизонтальном направлении. В ролике должен быть четким звук, а также присутствовать музыкальное сопровождение.

Видео должно быть снято на объектах Дзержинского района (парки, скверы, спортивные площадки и так далее). Помимо самого ролика, организаторам нужно отправить заявку на участие.

Тагильчан, занявших призовые места, наградят благодарственными письмами главы Дзержинского района и ценными подарками.

Имена победителей будут названы на торжественном мероприятии в честь юбилея района в культурно-массовой зоне по проспекту Дзержинского. Трансляция видеоролика, получившего 1 место пройдет 27 апреля в 17.00 ДК им. И.В. Окунева на фестивале самодеятельного творчества ветеранов «Майские рассветы».

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#Елена Озерова#Конкурс#Видеоролики#Дзержинский район#Призы#Награждение#Нижний Тагил
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