Лучшее видеопоздравление с днем района выберут в Нижнем Тагиле

Конкурсные мероприятия организовала администрация Дзержинского района. Участвовать могут школьники, студенты, ученики ДОУ и любые жители Нижнего Тагила.



Конкурс уже начался и продлится до 14 апреля включительно. До этой даты конкурсанты могут присылать свои работы на электронную почту: [email protected] c пометкой «поздравление».



Жюри оценит работы в период с 17 по 21 апреля. Будут определены победители.



Всего существует две номинации «По страницам истории Дзержинского района (с музыкальным сопровождением)» и «Самое креативное поздравление с юбилеем района». Представить на конкурс можно не более одной работы. Все ролики будут опубликованы на странице администрации Дзержинского района в социальной сети «ВКонтакте».



Оцениваться видеоролики будут по ряду критерий, таких как монтаж и режиссура, соответствие теме, эмоциональности, оформлению, креативности и т.д. Важно, чтобы ролик длился от 3 до 5 минут.