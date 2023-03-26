Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В городской больнице №1 умерла 37-летняя журналистка из Нижнего Тагила Екатерина Евлашина. Она проработала в газете «Машиностроитель» более 10 лет. 23 марта она почувствовала боль в области груди, которая постепенно переместилась в живот. Ее сердце остановилось в реанимации 25 марта.
Конец марта в Нижнем Тагиле будет дождливым. Осадки ожидаются в три будних дня предстоящей рабочей недели. В городе будет +7…+14 градусов. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду.
Жительница Екатеринбурга Наталья убила своих детей, а затем покончила с собой. Следствие полагает, что младшего она утопила, а старшего задушила. У женщины осталась 18-летняя дочь.
В Нижнем Тагиле водитель автобуса №25 не впустил в салон женщину с коляской и двумя детьми. Он накричал на пассажирку и попросил выйти, так как коляска займет слишком много места. Женщина заплакала и ушла.
Жители Нижнего Тагила могут поучаствовать в онлайн-конкурсе видеороликов «С юбилеем, мой Дзержинский район!». Участвовать могут дошкольники, ученики школ, студенты и любые жители Нижнего Тагила.