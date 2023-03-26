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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Мать убила себя и детей в Екатеринбурге, а в Тагиле скончалась журналистка

26 марта 2023, 14:28
Фото: Фото: Фото со страницы во "ВКонтакте" Екатерины Евлашиной
Мать убила себя и детей в Екатеринбурге, а в Нижнем Тагиле скончалась молодая журналистка. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 25–26 марта.

В городской больнице №1 умерла 37-летняя журналистка из Нижнего Тагила Екатерина Евлашина. Она проработала в газете «Машиностроитель» более 10 лет. 23 марта она почувствовала боль в области груди, которая постепенно переместилась в живот. Ее сердце остановилось в реанимации 25 марта.

Молодая журналистка из Нижнего Тагила неожиданно скончалась в больнице
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Конец марта в Нижнем Тагиле будет дождливым. Осадки ожидаются в три будних дня предстоящей рабочей недели. В городе будет +7…+14 градусов. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду.

Конец марта в Нижнем Тагиле будет дождливым
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Жительница Екатеринбурга Наталья убила своих детей, а затем покончила с собой. Следствие полагает, что младшего она утопила, а старшего задушила. У женщины осталась 18-летняя дочь.

Жительница Екатеринбурга убила себя и своих детей
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В Нижнем Тагиле водитель автобуса №25 не впустил в салон женщину с коляской и двумя детьми. Он накричал на пассажирку и попросил выйти, так как коляска займет слишком много места. Женщина заплакала и ушла.

Водитель автобуса выгнал женщину с двумя детьми из автобуса в Нижнем Тагиле
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Жители Нижнего Тагила могут поучаствовать в онлайн-конкурсе видеороликов «С юбилеем, мой Дзержинский район!». Участвовать могут дошкольники, ученики школ, студенты и любые жители Нижнего Тагила.

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