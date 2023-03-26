Молодая журналистка из Нижнего Тагила неожиданно скончалась в больнице

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Екатерине было 37 лет. По словам ее коллег и друзей, Екатерина была очень позитивным и активным человеком.
Главный редактор газеты «Машиностроитель» Алена Турушева рассказала TagilCity.ru, что Екатерина была человеком, который очень любил жить. Также она была активисткой, которая все успевала.
У нас в редакции она проработала больше 10 лет. Пришла она после института, набиралась у нас опыта, ей все было интересно. Катя очень любила свою работу и выполняла ее профессионально, легко находила со всеми общий язык. Все ее материалы были блестящими. Катя не только хороший работник, но и человек — отзывчивая, добрая и искренняя, — сказала Алена Турушева.
Также главный редактор добавила, что весь коллектив дружил с Екатериной. Они много общались и вне работы. Для всего коллектива это огромная потеря.
Соболезнования об утрате пишут и подруги Екатерины в соцсетях.
Как же жаль, когда вот так внезапно уходят молодые, талантливые, светлые люди! Так тяжело их терять! Светлая память о прекрасном человеке! Катюша, ты была самым оптимистичным человеком, заряжала нас своим позитивом, мне будет тебя не хватать, — сказала коллега Екатерины Кристина Дурницына.
По словам Кристины, они познакомились с Екатериной в цехе УВЗ.
Она там совсем чуть-чуть поработала и место журналиста в «Машиностроителе» ей дали. На мероприятиях всех встречались. Больше 10 лет точно, — добавила Кристина.
Как рассказала Кристина изданию TagilCity.ru, Екатерина несколько дней чувствовала недомогание. Подруга девушки Юлия Никонорова пояснила, что в четверг, 23 марта, журналистка почувствовала боль в области груди. Далее болевые ощущения спустились на живот, тогда она вызвала скорую. В больнице Екатерине стало намного хуже.
Ее положили на каталку, и в реанимацию, дальше в 14.30 остановилось сердце, — сказала Юлия.
Прощание с Екатериной состоится 28 марта в 14.00 в зале «Некрополь». Поминальный обед пройдет в кафе «Ривьера» в 15.45. Похоронят девушку на кладбище «Пихтовые горы».
Редакция TagilCity.ru выражает свои соболезнование родным, близким и коллегам Екатерины.