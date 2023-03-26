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Published Сегодня, 07:59

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Updated Сегодня, 08:01

Появилось видео последних минут жизни екатеринбурженки, убившей себя и детей

26 марта 2023, 07:59
Фото: 1MI
В сети появился видеоролик, на котором запечатлены последние минуты жизни жительницы Екатеринбурга Наталии, которая убила двоих своих маленьких детей и совершила суицид.

На кадрах видно, как женщина поднимается на лифте. Вместе с ней в кабину заходят другие люди и едут к своим квартирам. Сама женщина выглядит спокойно. Момент, где Наталия умирает, а также реакция соседей, также попала на видео, пишет Е1.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете после происшествия возбудили уголовное дело. А родные Наталии сообщали, что медики диагностировали ей психическую болезнь. Ранее она уже пыталась свести счеты с жизнью, но ее спасли.

Напомним, что Наталия убила детей 5 и 8 лет. После этого она зашла в один из домов и спрыгнула с него. Ее тело было найдено рядом с детской площадкой, на которой в момент ЧП находились люди, в том числе дети.

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#Дети#Суицид#Мать#Убийство#Видео#Лифт#Криминал#Новости УрФО#Мать убила себя и детей в Екатеринбурге#Елена Озерова
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