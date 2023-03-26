Родные назвали возможные причины трагедии после убийства мамой детей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По словам родственников умершей, ранее врачи диагностировали у нее психическую болезнь. Она пила лекарства, но и ранее предпринимала попытку покончить с собой, пишет Е1.
По словам родных умершей, ранее медики сумели ее спасти. Почему женщина решила убить еще и детей, неизвестно. Родные утверждают, что детей она очень любила и проявляла по отношению к ним много любви и заботы.
Надо быть очень внимательными весной людям, у кого близкие имеют психическое заболевание. Непонятно, что у них в голове происходит, - добавил родственник умершей.