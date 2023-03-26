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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Родные назвали возможные причины трагедии после убийства мамой детей в Екатеринбурге

26 марта 2023, 07:03
Фото: 1MI
Стали известны возможные мотивы поведения матери из Екатеринбурга, которая убила двоих своих детей и саму себя.

По словам родственников умершей, ранее врачи диагностировали у нее психическую болезнь. Она пила лекарства, но и ранее предпринимала попытку покончить с собой, пишет Е1.

По словам родных умершей, ранее медики сумели ее спасти. Почему женщина решила убить еще и детей, неизвестно. Родные утверждают, что детей она очень любила и проявляла по отношению к ним много любви и заботы.

Надо быть очень внимательными весной людям, у кого близкие имеют психическое заболевание. Непонятно, что у них в голове происходит, - добавил родственник умершей.
Соседи рассказали об убившей детей и себя жительнице Екатеринбурга
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#Убийца#Мать#Родственники#Криминал#Новости УрФО#Мать убила себя и детей в Екатеринбурге
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