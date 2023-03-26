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Умерла бывший директор школы №30 Нижнего Тагила

26 марта 2023, 06:36
Фото: 1MI
Бывший директор школы №30 Нижнего Тагила Елена Дербенева скончалась. Женщине было 65 лет.

Коллеги рассказали, что Елена умерла 23 марта. Она была светлым и жизнелюбивым человеком. Прощание с ней состоялось 26 марта в «Реквиеме» на улице Челюскинцев.

Коллеги отметили, что Елена Павловна всю свою жизнь связала с воспитанием и образованием детей и подростков. Педагогической отрасли она посвятила более 40 лет жизни.

Уход Елена Павловны стал тяжелой утратой для всех, кто ее знал. Искренность, доброта, профессионализм навсегда останутся в памяти учеников, родителей и коллег, - сказали коллеги.

Также они выразили родным умершей свои соболезнования.

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