Умерла бывший директор школы №30 Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Коллеги рассказали, что Елена умерла 23 марта. Она была светлым и жизнелюбивым человеком. Прощание с ней состоялось 26 марта в «Реквиеме» на улице Челюскинцев.
Коллеги отметили, что Елена Павловна всю свою жизнь связала с воспитанием и образованием детей и подростков. Педагогической отрасли она посвятила более 40 лет жизни.
Уход Елена Павловны стал тяжелой утратой для всех, кто ее знал. Искренность, доброта, профессионализм навсегда останутся в памяти учеников, родителей и коллег, - сказали коллеги.
Также они выразили родным умершей свои соболезнования.