В Екатеринбурге родственников убившей сыновей матери вызвали в Следственный комитет

Ранее сестра умершей рассказывала, что у Натальи и ее супруга была отличная семья. Муж работал на железной дороге в должности электрика, а Наталья в УрГЭУ. Недавно сестра была в гостях у семьи и читала детям сказку. Тогда ничего не предвещало беды.