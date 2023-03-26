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Published Сегодня, 12:41

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Updated Сегодня, 12:43

В Екатеринбурге родственников убившей сыновей матери вызвали в Следственный комитет

26 марта 2023, 12:41
Фото: 1MI
В СУ СК вызвали родственников женщины, которая убила двоих сыновей в Екатеринбурге и покончила с собой. Мальчикам было 4 и 7 лет.

Родные 37-летней Натальи проходят опросы в Следственном комитете. Туда следователи вызвали старших сестер умершей, пишет «КП-Екатеринбрг».

Ранее одна из них рассказывала, что не замечала никаких отклонений в поведении своей родственницы. По данным издания, у умершей был диагноз «шизофрения».

Напомним, что екатеринбурженка убила обоих сыновей, а затем покончила с собой на улице Технической. Предварительно установлено что младшего ребенка она утопила, а старшего задушила.

Ранее сестра умершей рассказывала, что у Натальи и ее супруга была отличная семья. Муж работал на железной дороге в должности электрика, а Наталья в УрГЭУ. Недавно сестра была в гостях у семьи и читала детям сказку. Тогда ничего не предвещало беды.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Следователи полагают, что будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Известно, что родственниц Натальи будут опрашивать о том, какие проблемы у не были, какие мысли она озвучивала и в каких отношениях с детьми состояла. Следователи хотят установить, где были ПДН, органы опеки, знали ли они о трудностях в семье.

У Натальи есть еще и 18-летняя дочь.

Появилось видео последних минут жизни екатеринбурженки, убившей себя и детей
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#Елена Озерова#Допрос#Следственный комитет#Убийца#Дети#Мать убила себя и детей в Екатеринбурге#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург
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