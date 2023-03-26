В колонию под Екатеринбургом пытались доставить телефон и тату-машину

К посылке мужчина добавил еще и две сим-карты, две зарядки и две гарнитуры. Заключенный, для которого предназначались эти товары, отбывает свой срок по статье 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере). Суд приговорил его к 13 годам 8 месяцам тюрьмы.