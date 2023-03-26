В колонию под Екатеринбургом пытались доставить телефон и тату-машину

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Сотрудникам ИК удалось перехватить квадрокоптер 26 марта рядом с дорогой, ведущей на трассу Екатеринбург — Серов, рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН. Отправителя - 33-летнего мужчину, задержали.
К посылке мужчина добавил еще и две сим-карты, две зарядки и две гарнитуры. Заключенный, для которого предназначались эти товары, отбывает свой срок по статье 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере). Суд приговорил его к 13 годам 8 месяцам тюрьмы.
На 33-летнего мужчину составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ (попытка передачи запрещенных предметов для лиц, отбывающих наказание).