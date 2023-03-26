В РЭО рассказали о содержании золота в старой бытовой технике

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Каждый год на полигонах оказывается 500 кг золота, которое содержится в старых электроприборах. Чтобы этого избежать, лучше сдавать технику на переработку в пункты приема вторсырья или сетевые магазины электроники.
Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что правительственная спецкомиссия утвердила проект закона «О старательской деятельности».
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что россияне в случае принятия закона будут иметь право добывать золото. С этой целью и готовится законопроект. Он коснется регионов Дальнего Востока и Арктики. Однако уже сейчас жители во всех субъектах РФ имеют возможность находить золото прямо у себя дома — в старой бытовой технике.
РЭО не предлагает самостоятельно заниматься его извлечением, а рекомендует сдавать технику на переработку. Только 5% ОЭЭО перерабатывается в России. РЭО планирует ввести реестр добросовестных утилизаторов и формирует требования к утилизации электротехники. Это шаги в направлении развития экономики замкнутого цикла, когда отход оценивается не как мусор, а как ценный ресурс, возвращаемый в оборот, пишет gorod55.
Глава РЭО подчеркнул важность организации централизованного сбора ОЭЭО и распространения практики глубокой утилизации подобного вида отходов. Вместе с тем, считает он, нужно создать внятные требования к обращению с ОЭЭО и качественно регулировать обращение с ОЭЭО на законодательном уровне.
РЭО работает над формированием реестра, в который войдут исключительно верифицированные утилизаторы, которые подтвердили мощности и источники сырья. В дальнейшем закрыть ответственность в рамках расширенной ответственности производителя можно будет лишь у утилизаторов, внесенных в реестр.