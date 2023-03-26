В РЭО рассказали о содержании золота в старой бытовой технике

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что россияне в случае принятия закона будут иметь право добывать золото. С этой целью и готовится законопроект. Он коснется регионов Дальнего Востока и Арктики. Однако уже сейчас жители во всех субъектах РФ имеют возможность находить золото прямо у себя дома — в старой бытовой технике.