В Сысерти клещ укусил ребенка

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
О произошедшем рассказали местные жители в сообществе «Подслушано Сысерть №1».
Напомним, что специалисты Роспотребнадзора за прошлый сезон зафиксировали в регионе 47,4 тысячи пострадавших от клещей. Восемь тысяч человек из них – это несовершеннолетние.
Это в 1,39 раза выше аналогичного периода 2021 года и в 1,5 раза выше среднемноголетних данных. На увеличение количества клещей влияет, в основном, погода.
В прошлом году пик клещевой активности выпал на начало лета и совпал с богатым сезоном грибов в лесах. Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» был выявлен у 175 свердловчан, «клещевой иксодовый боррелиоз» - у 592 жителей. Три человека погибли.