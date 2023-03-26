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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В Сысерти клещ укусил ребенка

26 марта 2023, 06:24
Фото: «Подслушано Сысерть № 1»
В Сысерти обнаружены первые клещи. Один из них обнаружен на ноге ребенка.

О произошедшем рассказали местные жители в сообществе «Подслушано Сысерть №1».

Напомним, что специалисты Роспотребнадзора за прошлый сезон зафиксировали в регионе 47,4 тысячи пострадавших от клещей. Восемь тысяч человек из них – это несовершеннолетние.

Это в 1,39 раза выше аналогичного периода 2021 года и в 1,5 раза выше среднемноголетних данных. На увеличение количества клещей влияет, в основном, погода.

В прошлом году пик клещевой активности выпал на начало лета и совпал с богатым сезоном грибов в лесах. Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» был выявлен у 175 свердловчан, «клещевой иксодовый боррелиоз» - у 592 жителей. Три человека погибли.

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#Елена Озерова#Дети#Клещ#Укус клеща#Роспотребнадзор#Природа#Новости УрФО
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