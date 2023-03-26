Водитель автобуса выгнал женщину с двумя детьми из автобуса в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Произошло это 25 марта примерно в 19.00 в автобусе №25. О ЧП рассказала подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил».
По словам пассажиркия, в момент происшествия все места в автобусе были заняты, а в проходе стояло четыре человека. На остановке около Рудоуправления в заднюю дверь салона зашла женщина с двумя детьми, один из которых был в коляске.
Водитель, как утверждает пассажирка, при этом стал громко кричать и требовать, чтобы женщина вышла из-за того, что коляска занимает слишком много места. Женщина расплакалась и молча вышла из салона.
В это же время на улице шел дождь. Пассажирка осталась возмущена поведением водителя из-за его несоблюдения утвержденных правил перевозки.