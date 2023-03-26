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Published Сегодня, 05:32

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Updated Сегодня, 06:29

Водитель автобуса выгнал женщину с двумя детьми из автобуса в Нижнем Тагиле

26 марта 2023, 05:32
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле произошло очередное ЧП с коляской в автобусе — водитель вновь выгнал из транспортного средства женщину с ребенком.

Произошло это 25 марта примерно в 19.00 в автобусе №25. О ЧП рассказала подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

По словам пассажиркия, в момент происшествия все места в автобусе были заняты, а в проходе стояло четыре человека. На остановке около Рудоуправления в заднюю дверь салона зашла женщина с двумя детьми, один из которых был в коляске.

Водитель, как утверждает пассажирка, при этом стал громко кричать и требовать, чтобы женщина вышла из-за того, что коляска занимает слишком много места. Женщина расплакалась и молча вышла из салона.

В это же время на улице шел дождь. Пассажирка осталась возмущена поведением водителя из-за его несоблюдения утвержденных правил перевозки.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Дети#Автобус#Коляска#Водитель#Пассажиры#Происшествия
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