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Водолазы спасли «провалившегося» под лед жителя Нижнего Тагила

26 марта 2023, 07:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на акватории Тагильского пруда состоялись учения спасателей. В их рамках водолазы вытащили из воды тонущего мужчину.

На учениях присутствовали водолазы Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила. Они продемонстрировали свои навыки спасения на водных объектах, сообщает «Тагильский рабочий».

«Пострадавшего», который провалился под лед, водолазы достали из акватории, используя подручные средства. В учениях поучаствовали в том числе студенты филиала медицинского колледжа - члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также поисковики нескольких отрядов.

Согласно видеоролику с мест события, спасатель взял в руки обычную палку и стал ползти по льду в сторону к тонущему человеку. Мужчина схватился за палку, и спасатель стал тащить его в сторону к берегу. Использовали водолазы и другие подручные средства. Таким образом, человека удалось вытащить из проруби и спасти.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Спасатели#Водолазы#Акватория#Пострадавший#Учения#Происшествия
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