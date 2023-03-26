Водолазы спасли «провалившегося» под лед жителя Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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На учениях присутствовали водолазы Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила. Они продемонстрировали свои навыки спасения на водных объектах, сообщает «Тагильский рабочий».
«Пострадавшего», который провалился под лед, водолазы достали из акватории, используя подручные средства. В учениях поучаствовали в том числе студенты филиала медицинского колледжа - члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также поисковики нескольких отрядов.
Согласно видеоролику с мест события, спасатель взял в руки обычную палку и стал ползти по льду в сторону к тонущему человеку. Мужчина схватился за палку, и спасатель стал тащить его в сторону к берегу. Использовали водолазы и другие подручные средства. Таким образом, человека удалось вытащить из проруби и спасти.