Водолазы спасли «провалившегося» под лед жителя Нижнего Тагила

Согласно видеоролику с мест события, спасатель взял в руки обычную палку и стал ползти по льду в сторону к тонущему человеку. Мужчина схватился за палку, и спасатель стал тащить его в сторону к берегу. Использовали водолазы и другие подручные средства. Таким образом, человека удалось вытащить из проруби и спасти.