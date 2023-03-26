Змеи проснулись в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Свердловчане рассказали, что мужчина, встретивший змею в лесу, убил ее, пишет Е1.
По словам заведующей научно-просветительским отделом зоопарка Екатеринбурга Анны Постоваловой, первые змеи уже могут давать о себе знать в солнечные дни. При этом как-либо контактировать с ними или убивать нельзя.
Есть и правила, которым нужно следовать, если встретил змею. Важно не спровоцировать ее на нападение и не напугать. При обычной встрече с человеком змея, как правило, спрячется или останется на месте.