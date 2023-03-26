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Змеи проснулись в Свердловской области

26 марта 2023, 06:14
Фото: 1MI
Жители поселка Крутого под Верхней Пышмой встретили в лесополосе змей. Это произошло 25 марта.

Свердловчане рассказали, что мужчина, встретивший змею в лесу, убил ее, пишет Е1.

По словам заведующей научно-просветительским отделом зоопарка Екатеринбурга Анны Постоваловой, первые змеи уже могут давать о себе знать в солнечные дни. При этом как-либо контактировать с ними или убивать нельзя.

Есть и правила, которым нужно следовать, если встретил змею. Важно не спровоцировать ее на нападение и не напугать. При обычной встрече с человеком змея, как правило, спрячется или останется на месте.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Змея#Лес#Змеи#Эксперт#Новости УрФО#Природа
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