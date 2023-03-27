45-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В Уральском гидрометцентре отметили, что воздух прогрелся до +16 градусов. Это рекордное тепло для конца марта. Прошлый тепловой рекорд был установлен 45 лет назад: 27 марта 1978 года в уральской столице было 14,9 градусов тепла.
Однако, согласно прогнозам синоптиков, в городе уже ожидается похолодание. 28 марта прогнозируется до +13 градусов, а 29 – 5-7 градусов выше нуля. В эти дни возможны небольшие дожди.
Синоптики отметили, что в целом март в этом году теплее, чем это было годами ранее.