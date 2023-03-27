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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

45-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге

27 марта 2023, 13:28
Фото: 1MI
В Екатеринбурге побит новый температурный рекорд. 27 марта температура воздуха стала рекордной за 45 лет.

В Уральском гидрометцентре отметили, что воздух прогрелся до +16 градусов. Это рекордное тепло для конца марта. Прошлый тепловой рекорд был установлен 45 лет назад: 27 марта 1978 года в уральской столице было 14,9 градусов тепла.

Однако, согласно прогнозам синоптиков, в городе уже ожидается похолодание. 28 марта прогнозируется до +13 градусов, а 29 – 5-7 градусов выше нуля. В эти дни возможны небольшие дожди.

Синоптики отметили, что в целом март в этом году теплее, чем это было годами ранее.

35-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Погода#Рекорд#Март#Синоптики#Природа#Новости УрФО
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