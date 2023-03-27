45-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге

В Уральском гидрометцентре отметили, что воздух прогрелся до +16 градусов. Это рекордное тепло для конца марта. Прошлый тепловой рекорд был установлен 45 лет назад: 27 марта 1978 года в уральской столице было 14,9 градусов тепла.